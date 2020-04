E3 2020: Bethesda sagt auch digitalen Auftritt komplett ab

Für die E3 2020 sind bereits seit Anfang März die Verhältnisse geklärt, die Messe wird nicht stattfinden. Immerhin kündigten viele Studios an, digitale Präsentationen abzuhalten, um den Spielern ihre neuesten Titel und Technologien vorzustellen. Allen voran gaben Microsoft und Ubisoft bekannt, sie planen jeweils ein virtuelles Event. Sony im Gegenzug hatte sich bereits im Januar geäußert, man würde die E3 in diesem Jahr erneut ausfallen lassen.

Dank einem Tweet von Pete Hines, Senior Vice President of Marketing bei Bethesda, wissen wir nun auch: Bethesda wird im Juni keine Präsentation abhalten, um uns mit neuen Infos zu versorgen.

Aufgrund der vielen Herausforderungen, denen wir während dieser Pandemie entgegnen müssen, werden wir im Juni keine digitale Präsentation veranstalten. Wir haben viele interessante Neuigkeiten zu unseren Spielen zu teilen und freuen uns darauf, euch in den kommenden Monaten mehr zu verraten.

Das ist insofern interessant, da Bethesda bereits auf der E3 2018 mit The Elder Scrolls 6 einen neuen Teil der Hit-Rollenspielreihe ankündigte, es seitdem aber sehr still um den Titel wurde. Man darf also gespannt bleiben, wann und in welcher Form das Studio neue Informationen zum Skyrim-Nachfolger oder anderen Titeln bekannt geben wird.