game: Durchschnittsalter der Spieler steigt auf 37,5 Jahre

Der game – Verband der deutschen Games-Branche hat jüngst die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage veröffentlicht, in deren Verlauf 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen befragt wurden. Auf der Basis der vom Marktforschungsunternehmen GfK gewonnenen Daten zeigt sich laut des Verbandes, dass „immer mehr Menschen ab 60 Jahren Games spielen“.

Im (hochgerechneten) Detail beschäftigen sich hierzulande circa 5,1 Millionen Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, mit dem Spielen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr handelt es sich hierbei um eine Steigerung von etwa 700.000 Spielerinnen und Spielern. Als bevorzugte Plattformen werden Tablets und Smartphones genannt.

Insgesamt spielen laut der game-Angaben mehr als 34 Millionen Deutsche Computer- und Videospiele. Bei 48 Prozent dieser Nutzer handelt es sich um Frauen. Lag das durchschnittliche Spieler-Alter im Jahr 2019 noch bei 36,4 Jahren, sind es laut der aktuellen Erhebung 37,5 Jahre (eine Umfrage unter den GamersGlobal-Usern ergab im August 2014 einen Altersschnitt von 33 Jahren, 2012 betrug dieser Wert noch 27,7 Jahre). Der Blick auf die letzten fünf Jahre ergibt folgendes Bild:

2016: 35 Jahre

2017: 35,5 Jahre

2018: 36,1 Jahre

2019: 36,4 Jahre

2020: 37,5 Jahre

Laut der aktuellen Umfrageergebnisse verteilen sich die Altersgruppen wie folgt:

60 Jahre oder älter: 5,1 Millionen; 15 Prozent

50 bis 59 Jahre: 5,7 Millionen; 17 Prozent

40 bis 49 Jahre: 5,0 Millionen; 14 Prozent

30 bis 39 Jahre: 5,5 Millionen; 16 Prozent

20 bis 29 Jahre: 5,0 Millionen; 14 Prozent

10 bis 19 Jahre: 5,3 Millionen; 16 Prozent

bis 9 Jahre: 2,7 Millionen; 8 Prozent

Dass das Alter der Spielerinnen und Spieler stetig steigt, begründet der game-Verband unter anderem damit, dass Nutzer „der ersten Stunde ihrem Medium treu geblieben und heute in diese Altersklasse einzuordnen [sind]“. game-Geschäftsführer Felix Falk weist zudem darauf hin, dass Spiele eine Art „Türöffner zur digitalen Welt“ darstellen können, was besonders in der derzeitigen Corona-Situation sehr hilfreich sein kann.