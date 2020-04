PM: Die PlayStation Store Frühlings-Angebote starten heute!

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Frühlings-Angebote im PlayStation Store starten heute und bringen euch riesige Angebote zu vielen fantastischen PS4-Games!

Sammelt in Star Wars Jedi: Fallen Order die Teile eurer zerstörten Vergangenheit ein und beendet euer Jedi-Training, um starke Machtfähigkeiten zu erhalten. Schwingt Lichtschwert auf eurer Mission zum Wiederaufbau der Jedi.

Überlebt den verwüsteten pazifischen Nordwesten in der spannenden und offenen Welt von Days Gone. Werdet zur Legende auf dem Spielfeld mit coolen Fußball-Skills in FIFA 20.

Das nur ein paar der vielen Spiele, die ab heute im Sale sind. Schaut euch unten die Highlights genauer an. Klickt euch durch die PlayStation-Rabatte und schaut euch hier die volle Liste an!

Die Frühlings-Angebote laufen noch bis zum 29. April 2020, aber bedenkt: Nicht alle Titel werden die ganze Zeit im Angebot sein. Im PlayStation Store steht zu jedem Spiel, wie lange es Teil der Aktion ist.

Frühlingsangebote

Am 15. April 2020 werden noch mehr Spiele rabattiert, also kommt Mitte des Monats zurück, um die aktualisierte Liste zu sehen!

PlayStation Video

Als Teil der Frühlings-Angebote gibt es außerdem Rabatte auf einige Filme bei PS Video. Springt gleich zu PlayStation Video im PlayStation Store auf eurer PS4 und schaut nach, welche Titel in eurer Region im Angebot sind!