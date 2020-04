DuckTales QuackShots: Monster-Boy-Studio arbeitet an DuckTales-Spiel

PC Switch XOne PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom ab 99,89 € bei Amazon.de kaufen.

Ihr wisst, dass sich auch Entwicklerstudios am heutigen Tag jedes Jahr aufs Neue kleinere und größere Späße erlauben. Die folgende Ankündigung ist daher mit großer Vorsicht zu genießen, da sie sich spätestens morgen als unwahr erweisen könnte.

Die beiden Unternehmen, die unter anderem für das im Dezember 2018 erschienene Monster Boy and the Cursed Kingdom verantwortlich sind – der in München ansässige Publisher FDG Entertainment und das Entwicklerstudio Game Atelier – gaben via Twitter preis, dass sie an einem neuen DuckTales-Spiel arbeiten. Dieses trägt den Namen DuckTales QuackShots und stellt, zumindest den vier veröffentlichten Screenshots zufolge, eine Art Jump and Run dar. Zu sehen sind zum Beispiel Donald Duck und seine Neffen sowie Mitglieder der Panzerknacker-Bande. Die abgebildeteten Schauplätze stellen die Dächer eine Stadt, Tempelruinen und einen Dschungel dar.

Weitere Informationen zum eventuellen Titel wurden nicht bekanntgegeben, und auch auf der Website von FDG Entertainment finden sich derzeit keine Details. In den Kommentaren unter dem Tweet geben bereits zahlreiche User ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es sich hierbei nicht um einen Aprilscherz handeln möge. Mit QuackShot existiert bereits ein Spiel rund um Donald Duck sowie Tick, Trick und Track. Veröffentlicht wurde dieses im Jahr 1991 für Sega Genesis und Sega Saturn.