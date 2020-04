Half-Life - Alyx: Valve arbeitet mit Hochdruck am Leveleditor

PC

Vor etwas über einer Woche erschien Valves Half-Life - Alyx (zum Test+ mit Video). Der VR-Ableger ist zwar nicht der lang erhoffte dritte Teil der Serie rund um den brechstangenschwingenden Hauptcharakter Gordon Freeman, dennoch erhielt das Spiel durchweg gute Bewertungen in den Fachmedien. Bereits bei der Ankündigung des Spiels gab Valve an, dass ein Leveleditor enthalten sein werde. Dieser sollte es euch ermöglichen, eure eigenen Umgebungen in der VR-Welt von City 17 zu erstellen. Diese Information könnt ihr ebenfalls der Homepage des Spiels sowie der Beschreibung auf Steam entnehmen - doch bisher fehlt von diesem angekündigten Feature jede Spur.

Nun hat jedoch der Entwickler Jake Rodkin (Mitgründer des, im Jahr 2018 von Valve aufgekauften, Studios Campo Santo) auf Resetera bestätigt, dass bei Valve der derzeitige Fokus auf der Umsetzung genau dieser Funktionalität liegt. Auf die Nachfrage des Users sleepnaught nach dem verbleib des Editors im Forum antwortete Rodkin:

Das [der Leveleditor] ist der aktuelle Fokus des Teams, jetzt wo das Spiel veröffentlicht ist. Wir arbeiten daran und es wird bald weitere Informationen geben.

Zudem entschuldigte sich Rodkin für die mangelhafte Kommunikation und dass er noch kein genaues Datum nennen könne, doch nach der Veröffentlichung hätte man sich erst einmal auf das bereitstellen von Patches sowie den technischen Support konzentriert.

Rodkin und sein Team von Campo Santo hatten vor dem Kauf ihres Studios durch Valve an dem Ego-Adventure In the Valley of Gods gearbeitet. Durch die Übernahme wurden die Arbeiten an dem Titel vorerst auf Eis gelegt und auch nach der Veröffentlichung von Half-Life - Alyx nicht wiederaufgenommen. Ob die Entwicklung des Spiels im Anschluss an die Fertigstellung des Leveleditors fortgeführt wird bleibt weiter ungewiss.