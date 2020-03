Pong Quest: Klassiker kehrt als „humorvolles RPG“ zurück // Trailer

PC Switch XOne PS4

Im November 1972 erschien Pong, das zweifellos zu den Videospiel-Klassikern schlechthin gehört und dessen Spielprinzip wahrscheinlich nicht weiter erläutert zu werden braucht. Kürzlich kündigte Atari – bekanntermaßen auch Publisher des Original-Pong – mit Pong Quest eine Wiederbelebung des Titels an, allerdings in einer anderen als der weltweit bekannten Form.

Im Detail wird das für Windows (via Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinende Pong Quest als humorvolles Rollenspiel beschrieben. In der Rolle eines Paddles (dem senkrechten Strich) begebt ihr euch „durch eine Vielzahl tückischer Verliese“, die mehr oder weniger auf anderen Atari-Spielen wie zum Beispiel Asteroids oder Centipede basieren.

Auf eurer Reise durch diese Fantasy-Welt werdet ihr zudem auf gegnerische Paddles treffen, denen ihr in RPG-ähnlichen Kämpfen gegenübertretet. Im Verlauf des Spiels schaltet ihr außerdem mehr als 50 spezielle Pong-Bälle frei, die über unterschiedliche Attribute verfügen und dem „klassischen Gameplay neue Tiefe und Strategie sowie dem Original einen frischen und modernen Dreh [verleihen]“ sollen. Hinzu kommen Features wie das Lösen von Rätseln oder das Sammeln von Beute.

Neben dem Story-Modus bietet Pong Quest mehrere Online-Modi für bis zu vier Spieler. Da auch hier die erwähnten Pong-Bälle zum Einsatz kommen, sollen die Mehrspielerpartien für „unvorhersehbare Wendungen und unermesslichen Spaß“ sorgen. Bei Bedarf könnt ihr euren Paddle-Avatar mittels Kleidung und Zubehör auch individualisieren.

Pong Quest soll im Verlauf des Frühlings erscheinen, den Preis gibt Atari mit 14,99 US-Dollar am (vermutlich wird der Euro-Betrag identisch sein). In unserer Galerie zum Spiel könnt ihr euch die ersten Screenshots anschauen, bewegte Szenen bietet hingegen der Ankündigungstrailer.