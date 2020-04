The Elder Scrolls Online: Aktuell auf allen Plattformen kostenlos spielbar

PC XOne PS4 MacOS

Ab dem heutigen 1. April (16 Uhr) habt ihr die Möglichkeit, das MMO The Elder Scrolls Online für zwei Wochen gratis zu spielen. Inkludiert ist auch der Prolog zum demnächst erscheinenden Kapitel Greymoor (zur Preview). Die Aktion findet auf allen unterstützten Plattformen statt. Auf der Xbox One wird ein Xbox-Live-Gold Abo benötigt, um daran teilzunehmen. Das Ende des Gratis-Zeitraums variiert: Während ihr auf den Konsolen bis zum 13. April Zeit habt, die 23 Gebiete von ESO zu erkunden, müsst ihr euch als Steam-User etwas mehr beeilen, denn dort endet die Aktion bereits am 6. April.

Für alle Spieler gibt es anlässlich des sechsten Geburtstags des MMOs doppelte Erfahrung, zusätzliche Belohnungen und Kuchen. Solltet ihr schon einmal eine Gratisprobe gespielt haben, könnt ihr euren damaligen Spielstand fortsetzen. Außerdem erhalten alle neuen Spieler-Accounts 500 Kronen geschenkt.

Zeitgleich zur Freeplay-Phase sind sowohl das Hauptprogramm (inkusive Morrowind und Summerset) als auch das im letzten Jahr erschienene Kapitel Elsweyr im Angebot. Auch Kronenpakete sind rabattiert.