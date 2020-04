Ubisoft startet Gratis-Spiele-Serie mit Rayman Legends für PC

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU PSVita

Ubisoft startet eine Serie an Gratis-Spiele-Angeboten, die einen Monat lang andauern soll. Mit dieser Initiative will der französische Publisher in der aktuellen, weltweiten Corona-Krise den Menschen ermöglichen, Spaß mit Familie und Freunden zu haben, und gleichzeitig das so wichtige "Social Distancing" zu praktizieren.

Von der Aktion umfasst sollen neben Gratis-Spielen auch Testversionen und Rabatte sein. Auch zu bekannten Ubisoft-Marken wie Assassin's Creed oder Just Dance wird es laut der Pressemitteilung entsprechende Angebote geben. Den Anfang macht Rayman Legends. Das im Jahr 2013 erschienene Jump-and-run gibt es noch bis zum 3. April kostenlos für den PC zum Download. Wer das Spiel bis zu diesem Datum mit seinem UPlay-Account herunterlädt, darf es dauerhaft behalten. Alle Infos zu kommenden Angeboten können jederzeit auf einer entsprechenden Website eingesehen werden. Die Adresse findet ihr unterhalb dieser News.