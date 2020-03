PM: Minecraft Dungeons erscheint am 26. Mai, jetzt vorbestellen!

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Achtung Minecraft-Fans, es gibt Neuigkeiten zu Minecraft Dungeons! Minecraft Dungeons erscheint am 26 Mai für Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass sowie für Switch und Playstation 4.

Mojang entschied sich, das ursprüngliche für Ende April anvisierte Release-Datum aufgrund der aktuellen globalen Lage in den Mai zu verschieben. Damit Minecraft Dungeons zu einem fantastischen Erlebnis für alle wird, ist es nötig, dass das Team von Mojang sicher und gesund sein Bestes geben kann. Das Team möchte weiterhin sicherstellen, dass Dein nächster Ausflug in die Welt von Minecraft unvergesslich wird.

Minecraft Dungeons erscheint in zwei Versionen:

Bestelle Minecraft Dungeons bereits jetzt für Xbox One und Windows 10 PC vor und starte direkt am 26. Mai durch. Mit dem Xbox Game Pass bist Du automatisch direkt zum Release-Tag dabei und stürzt Dich zeitgleich mit allen anderen Spielern in Dein nächstes Abenteuer. Überspringe die lästige Installationszeit, indem Du das Spiel bereits jetzt auf die Spieleplattform Deiner Wahl vorinstallierst. Erfahre alles, was Du zum Start wissen musst auf der offiziellen Website.

Falls Du Minecraft Dungeons noch nicht kennst oder mehr erfahren möchtest, findest Du hier Antworten auf die häufigsten Fragen zum neuen Titel. Schließe Dich mit bis zu vier mutigen Mitspielern zusammen und stellt Euch gemeinsam dem diabolischen Erz-Illager und seinem Schwarm bösartiger Kreaturen – Level für Level. Du arbeitest nicht nur mit Deinen Freunden zusammen, Du nutzt auch praktische Waffen, Artefakte und Zaubersprüche zu Deinem Vorteil.

Ist Minecraft Dungeons Teil von Minecraft?

Minecraft Dungeons ist ein brandneues, eigenständiges Spiel, das innerhalb des Minecraft-Universums angesiedelt ist. Du kannst zwar keine Blöcke platzieren oder Häuser bauen, dafür stellst Du Dich epischen Quests und Abenteuern auf Deinen Streifzügen durch die Überwelt.

Gibt es Charakter-Klassen in Minecraft Dungeons?

In Minecraft Dungeons gibt es keine Klassen. In gewohnter Minecraft-Manier hast Du größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung und entwickelst Deine eigene Spielweise sowie Identität mit Hilfe Deiner Items. In den Dungeons machen Kleider Leute!

Ist Minecraft Dungeons im Xbox Game Pass erhältlich?

Minecraft Dungeons ist in der Standard Version im Xbox Game Pass enthalten. Als Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied erlebst Du Deine Abenteuer sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC. Außerdem erhältst Du als Mitglied 10 Prozent Preisnachlass beim Erwerb von Minecraft Dungeons DLCs und Add-Ons.

Gibt es einen Multiplayer und wie funktioniert er?

Und ob! Minecraft Dungeons bietet sowohl einen lokalen als auch einen Online-Multiplayer. Schnapp Dir Deinen Controller und stürze Dich gemeinsam mit Deinen Freunden in die nächste Herausforderung.

Unterstützt Minecraft Dungeons auch Crossplay-Multiplayer?

Zu Beginn wird der Online-Multiplayer nur mit Spielern möglich sein, die auf derselben Konsole spielen. Mojang arbeitet aber bereits an einem kostenlosen Update mit Crossplay-Funktion, sodass sich Abenteurer gemeinsam auf Xbox One, Windows 10 PC, Nintendo Switch und Playstation 4 zusammenschließen können, um das Böse zu bekämpfen.

Gibt es einen Gruppenfinder im Online-Multiplayer?

Es gibt keinen Gruppenfinder, da sich Minecraft Dungeons auf das gemeinsame Spielen mit Freunden konzentriert.

Gibt es Unterschiede in Missionen und Spieldurchläufen?

Jede Mission in Minecraft Dungeons ist eine Mischung aus prozedural generierten Inhalten und sorgfältig zusammengestellten Elementen, die mit den Zielen und der Story der Mission übereinstimmen. Während Teile der Mission gleichbleiben, wirst Du immer wieder auf neue Wege, neue Gegner und neue Schätze stoßen.

Gibt es DLCs?

Ja, es wird DLCs geben. Sichere Dir also die Minecraft Dungeons – Hero Edition, mit der Du die kommenden zwei DLCs kostenlos erhältst. Mehr Details zu den DLCs folgen in Kürze.

Ist Minecraft Dungeons auf allen Plattformen vorbestellbar?

Während Minecraft Dungeons pünktlich zum Launch auf allen genannten Plattformen verfügbar sein wird, ist eine Vorbestellung nur auf einigen möglich. Behalte die offiziellen Minecraft Dungeons-Kanäle im Auge und erfahre mehr zu möglichen Vorbestellungen.

Für weitere Details zu Minecraft Dungeons folge Minecraft Dungeons auf Twitter.