Minecraft Dungeons: Release auf Ende Mai verschoben

PC Switch XOne PS4

Entwickler Mojang und Publisher Microsoft haben den Release des 3D-Actionadventures Minecraft - Dungeons (im Angeschaut-Bericht) um knapp einen Monat verschoben. Der neu geplante Veröffentlichungstermin ist der 26. Mai 2020. Grund ist - wenig überraschend - die aktuelle Weltlage aufgrund der Corona-Pandemie.

Ab sofort kann das Klötzchen-RPG auch vorbestellt werden, allerdings erst einmal nur für Xbox One und Windows-10-PCs. Die Wahl habt ihr dabei zwischen einer Standard- und einer Hero Edition. Letztere umfasst neben dem eigentlichen Spiel zwei Spieler-Skins, ein Huhn als Haustier, ein Hero Cape und zwei DLCs, sobald diese erscheinen. Für die Hero Edition werdet ihr mit 29,99 Euro zur Kasse gebeten, die normale Variante kostet euch zehn Euro weniger. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, profitiert ihr auch von der Preload-Möglichkeit, so dass ihr am 26. Mai direkt losspielen könnt. Ob es auch für die Switch und die PS4 eine Pre-Order-Option geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Im übrigen wird Minecraft Dungeons direkt ab dem Release auch im Xbox Game Pass (PC und Konsole) enthalten sein.