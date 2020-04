GC20: gamescom wird nicht wie geplant stattfinden (Update)

Update 15.4.2020:

Spätestens nach der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung und der Länder, bei der die schon vorher bekanntgewordene Verlängerung des Verbots jeglicher Großveranstaltungen in Deutschland bis 31.8.2020 bestätigt wurde, ist eine gamescom 2020 als Publikumsmesse zum geplanten Termin nicht mehr möglich. Ob sie verschoben wird oder tatsächlich "mindestens digital" (also eher: "nur noch digital") stattfinden wird, werden wir sehen. Bereits für die abgesagte E3 2020 sollte zunächst ein digitaler Ersatz-Event stattfinden, der dann aber schnell seinerseits gecancelt wurde: Offensichtlich erschien etlichen Publishern der Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen zu stehen.

Ursprüngliche News vom 31.3.2020:

Die Olympischen Spiele 2020 sollten ursprünglich vom 24. Juli bis zum 9. August stattfinden, aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Sportveranstaltung um etwa ein Jahr verschoben. Die Quakecon – geplant für den Zeitraum vom 6. bis 9. August – ist aus dem gleichen Grund ebenfalls abgesagt worden und soll im kommenden Jahr durchgeführt werden. Natürlich handelt es sich hierbei nur um zwei der jüngeren Beispiele von (Groß-)Veranstaltungen, die nicht wie vorgesehen stattfinden. Doch auch zur diesjährigen gamescom gibt es neue Informationen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise stellten die Organisatoren der Messe ihre überarbeiteten Pläne vor. Mit dem Verweis, dass „das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele erst in fünf Monaten [stattfindet]“, wird deutlich gemacht, dass die Veranstaltung wie geplant vom 25. bis 26. August durchgeführt wird. Zugleich sollen digitale Formate wie gamescom now oder Opening Night Live „ausgebaut und um zusätzliche Module ergänzt [werden]“. Weitere Informationen dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Ob sich allerdings tatsächlich die Messehallen in Köln öffnen werden, steht indes noch nicht fest. Hierzu heißt es zum aktuellen Zeitpunkt, dass die gamescom „in jedem Fall mindestens in digitaler Form [...] stattfindet“ – eine Verschiebung wird ausgeschlossen. Gleiches trifft auf die Entwicklerkonferenz devcom zu, die vom 22. bis 24. August geplant ist. Die Organisatoren schreiben weiter:

Mitte Mai soll angesichts der dann erfolgten Entwicklungen der Corona-Pandemie gemeinsam mit den zuständigen staatlichen Stellen eine Bewertung erfolgen, in welcher Form die gamescom auch vor Ort in Köln stattfinden kann. Zu diesem Zeitpunkt ist auch deutlicher, welche Veränderungen es geben muss, um die Gesundheit aller Besucherinnen und Besucher vor Ort vollständig zu gewährleisten. Dies ist mit den größten Ausstellern abgestimmt, so dass derzeit alle gamescom-Planungen auf Hochtouren weiterlaufen.

Sollte der Fall eintreten, dass die diesjährige gamesom „nach behördlicher Entscheidung“ ausfallen muss, werden sowohl Besuchertickets als auch die von den Ausstellern an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen „zu 100 Prozent“ erstattet. Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH, fasst die derzeitigen Planungen wie folgt zusammen: