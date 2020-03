PM: Call of Duty: Warzone – Perks, Ausrüstungen & ein Überblick über die Aufträge

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fabian Robbe, freier Redakteur:

In der letzten Woche haben wir euch unter anderem einen Einblick in verschiedene Waffensetups aufgezeigt. Doch auch Perks und eure Ausrüstung können euch die Gestaltung der Runde erleichtern. Dies trifft ebenfalls auf die verschiedenen Aufträge zu, die ihr innerhalb der Runde einsammeln und aktivieren könnt.

Aufträge

Fangen wir zunächst mit den verschiedenen Aufträgen an. Während eures Aufenthalts in Verdansk stehen euch drei verschiedene Varianten an Aufträgen zur Verfügung: Plünder-, Eliminierungs- und Aufklärungsaufträge.

Plünderaufträge:

Bei einem dieser Aufträge müsst ihr drei spezielle Kisten an drei unterschiedlichen Orten öffnen. Diese Kisten werden, wie jede gewöhnliche Kiste auch, durch ein akustisches Signal leichter ortbar gemacht. Des Weiteren wird euch auf der Minimap jede dieser speziellen Kisten durch eine Lupe aufgezeigt. Sobald ihr die erste Kiste geöffnet habt, wird euch die Zweite angezeigt.

Oftmals befinden sich in diesen Kisten High Tier Loot, wie z.B. legendäre Waffen, eine Gasmaske oder ein schöner Betrag an Bargeld.

Dieser Auftrag erleichtert euch also gerade am Rundenanfang, euer Waffensetup zu verbessern, oder schneller an die erforderlichen 8500$ zu gelangen, um euer eigenes Waffenlayout spielen zu können.

Eliminierungsaufträge:

Wolltet ihr schon immer in die Rolle von Boba Fett schlüpfen und Kopfgeldjäger sein? Dann solltet ihr nach den Aufträgen mit einem Fadenkreuz darauf Ausschau halten. Bei diesem Auftrag muss man ein bestimmtes Ziel eliminieren, um Geld zu erhalten. Man bekommt auf der Map angezeigt, um welchen Gegner es sich handelt und wo sich dieser ungefähr befindet. Anschließend kann man auf die Jagd gehen. Der Gejagte bekommt allerdings eine Warnung, dass er gejagt wird und hat die Möglichkeit, sich zu verstecken oder seinen Kopfgeldjäger zu eliminieren. Mit diesem Auftrag könnt ihr euch ebenfalls ein schönes Extrageld verdienen. Solltet ihr den Auftrag nicht in der vorgegebenen Zeit abschließen können, erhält der Gejagte einen Bonus. Des Weiteren kann es natürlich passieren, dass ein anderes Team zufällig euer Ziel ausschaltet. In diesem Fall erhaltet ihr nur einen Anteil des Geldes.

Aufklärungsaufträge:

Nach Aktivierung des Vertrags wird auf der Karte eine Zielmarkierung gesetzt, die man einnehmen muss. Innerhalb eines kleinen Radius muss man diese Station einnehmen. Sofern ihr dies alleine bewältigt, dauert es deutlich länger, als im Team. Also sammelt euch um die Kommunikationsstation und ladet gemeinsam die Daten hoch. Sofern ihr Multiplayer Erfahrung habt, kann man diesen Vertrag mit dem Erobern einer Fahne vergleichen. Nach Abschluss verschwindet die Station und ihr erhaltet eine kleine Auswahl an nützlichen Gegenständen. Dies ist allerdings nicht der Hauptfaktor, warum ihr diesen Auftrag erledigen solltet. Sofern ihr die Station eingenommen habt, wird euch die nächste Zone auf der Karte angezeigt. Dies hilft euch eure Position frühzeitig so zu verlagern, dass ihr zonenübergreifend das Geschehen auf Verdansk unter Kontrolle habt.

Kleiner Fun Fact: Innerhalb einer Runde gibt es 8 verschiedene Zonen, die ihr überstehen müsst. Erobert ihr also 8 verschiedene Kommunikationsstationen wisst ihr frühzeitig, wo sich die Endzone befindet.

Perks

Ähnlich wie im Multiplayer sind auch in Warzone die Perks, die ihr in euer eigenes Waffenlayout hinzufügen könnt elementar wichtig.

Sofern ihr euch eure eigene Vorratslieferungs-Markierung gekauft habt, oder ihr in der näheren Umgebung einen kostenlosen Drop gefunden habt, könnt ihr euch, wie letzte Woche beschrieben, euer eigenes Waffenlayout laden. Hier eine

Auflistung der wichtigsten Perks:

Ausrüstungen

Wie bei den Perks schon erwähnt können bestimmte Ausrüstungen das Waffengefecht in eure Richtung lenken:

Soweit so gut zu den Aufträgen, Perks und Ausrüstungen. Solltet ihr noch unsicher sein, wo sich die besten Landepunkte befinden, dann seid gespannt auf nächste Woche, wo wir genau auf diese Frage eingehen werden.