The Outer Worlds: Neuer Switch-Releasetermin ist der 5. Juni

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich sollte der Switch-Port des neuesten Obsidian-Rollenspiels The Outer Worlds (zum Test) bereits am 6. März dieses Jahres veröffentlicht werden. Daraus wurde jedoch aufgrund der Corona-Krise nichts. Wie berichtet, war das Portierungsstudio durch eine Schließung seiner Büroräume von der Pandemie betroffen. Nun jedoch scheinen die Arbeiten an der Version für Nintendos Hybrid-Konsole gut voranzuschreiten, denn Obsidian nannte mit dem 5. Juni 2020 einen neuen, verbindlichen Releasetermin.

The Outer Worlds wird sowohl digital als auch physisch für 59,99 US-Dollar (in Euro vermutlich 1:1 umgerechnet) erhältlich sein. Für diejenigen, die den Kauf der Cartridge-Variante bevorzugen, gibt Obsidian den Hinweis, dass es einen rund 6 Gigabyte großen Day-One-Patch geben wird. Dieser soll das Gameplay optimieren und zusätzliche hochaufgelöste Texturen enthalten.