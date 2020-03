PM: MIMEO PROPHECY: Ein Action-Rollenspiel im modernen Look erobert das Dreamiverse

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie sieht die Welt in eurer Fantasie aus? Mit Media Molecules PS4-Spiel Dreams bekommt ihr alle Werkzeuge, um aus eurer Vorstellung etwas Echtes werden zu lassen. Ob cooles Videospiel, emotionale Filmszene oder spannendes Musikprojekt: In Dreams werden Träume wahr.

Einen der vielen Creator wollen wir euch heute in unserem Creator of the Month März-Special vorstellen: raz0rbackzwei. Mit seinem Projekt MIMEO PROPHECY konnte er zahlreiche Spieler begeistern. Bisher ist nur das erste Kapitel spielbar, doch der Creator arbeitet stetig daran, ein Chapter 2 zu veröffentlichen. Wir sind uns sicher, dass zahlreiche Träumer sehnsüchtig auf die Fortsetzung warten.

Wer ist raz0rbackzwei?

Wie die meisten Träumer hat auch dieser Creator bereits 2015 von Dreams gehört. Damals war es noch eine Vision, die mittlerweile zur Wirklichkeit geworden ist. Früher dachte er noch nicht daran, wie weit er einmal kommen würde. Erst als es 2018 ein wenig steiler um die Berichterstattung wurde und raz0rbackzwei selbst nach neuen infos suchte, machte es Klick.

Pressemitteilungen, Screenshots und Co. waren und sind alle ganz nett, aber für diesen Träumer waren vor allem die Streams von Media Molecule beeindruckend. Schnell kam der Gedanke auf, welche Art Spiel er wohl selbst erschaffen würde, hätte er die Möglichkeit dazu.

Während der Beta-Phase und schließlich im Early-Access von Dreams war es dann soweit: raz0rbackzwei erschuf Stück für Stück sein allererstes Videospiel.

Wie alles begann ..!

Inspiriert von Retro-Action-RPGs ist MIMEO PROPHECY ein modernes Action-Rollenspiel voller witziger Charaktere und einer interessanten Geschichte, die sogar mit dem IMPY-Award ausgezeichnet wurde. Mit diesem Lob in der Tasche und voller Tatendrang schaffte er es, innerhalb von nur einem Monat alle Charaktere, die Stadt und das Intro zu erstellen. Doch nicht alles lief reibungslos ab: raz0rbackzwei wollte die Stadt möglichst lebendig wirken lassen und kam an seine Grenzen, was den Inhalt einer Szene anbelangt.

Einige Orte musste er abändern – und auch die eigentlich fest eingeplanten Katzen finden im finalen Produkt leider keinen Platz. Aber alles nur halb so wild – MIMEO PROPHECY ist trotzdem toll geworden! Unser Creator of the Month im März hat im Laufe der Zeit dazugelernt und sich fest vorgenommen, Anfängerfehler zukünftig zu umgehen und einige Aspekte seines Spiels zu überarbeiten.

Nachdem das Grundgerüst stand, verbrachte der Träumer drei Monate mit ganz verschiedenen Aspekten des Spiels. So musste das Inventar-System und die Möglichkeit für Einkäufe beim Händler erstellt werden. Ebenso die kleine Kampfszene, die in dem ersten Kapitel einen Vorgeschmack auf Zukünftiges geben sollen.

Habt ihr eigentlich den schwarze Shiba Turbo bereits gesehen? Eigentlich war diese Figur für einen deutlich späteren Zeitpunkt geplant. Doch die Freundin von raz0rbackzwei bestand darauf, ihn bereits jetzt zu erschaffen – und er könnte kaum glücklicher darüber sein.

Viel Liebe für das animierte Detail

Ganz besonders auffällig sind die zahlreichen Zwischensequenzen in MIMEO PROPHECY. Viele Spiele haben lediglich ein Intro, bevor das Level startet. So war es von raz0rbackzwei auch geplant, doch während des Erstellens einiger Sequenzen entfachte seine Liebe dafür, sodass ihr euch auf mehr davon freuen dürft.

Dreams bietet unzählige Möglichkeiten für Creator – besonders in Sachen Animation gibt es in diesem PS4-Spiel viel zu entdecken. Für das zweite Kapitel arbeitet unser Creator of the Month aktuell an einem Dschungel, den er Stück für Stück animiert und für euch herrichtet. Da ihm das so viel Spaß macht, werdet ihr wohl noch einige Zwischensequenzen mehr in seinen Spielen entdecken ..!

Wer bereits jetzt den Look und Stil von MIMEO PROPHECY cool findet, darf sich ab dem zweiten Kapitel auf ein waschechtes Action-Rollenspiel freuen. raz0rbackzwei freut sich bereits jetzt darauf, euch schon bald Monster jagen zu sehen. Verdient Geld, kauft euch Gegenstände, lootet und findet heraus, welche Geheimnisse in MIMEO PROPHECY auf euch warten.