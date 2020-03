Fata Deum: Göttersimulation aus Deutschland auf Kickstarter

Ein Indie-Entwickler aus Jüchen in Nordrhein-Westfalen will das Genre der Göttersimulationen wiederbeleben. Darum schickt 42 Bits Entertainment über 20 Jahre nach dem letztenund 15 Jahre nachmit(etwa: Das Schicksal der Götter) ein neues Strategiespiel dieser Art via Kickstarter auf Kundenfang. Verhaltene 40.000 Euro sollen bis 3. Mai durch Crowdfunder zusammenkommen, um das Spiel vom derzeitigen Pre-Alpha-Stadium zu einem Release zu führen. Nach zwei Tagen ist bereits mehr als ein Drittel der Summe realisiert. Als zusätzlichen Sponsor hat das Studio die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen gewonnen, die das seit zwei Jahren in Entwicklung befindliche Fata Deum mit einem nicht genannten Betrag fördert.

Optisch und spielerisch erinnert Fata Deum frappierend an Peter Molyneuxs Black & White. Die Entwickler betonen jedoch, dass ihr Spiel mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten soll um somit abwechslungsreicher zu sein und längerfristig zu motivieren. Ziel ist es, in der Rolle des gottähnlichen Alleskönners in einem Fantasyland eine Zivilisation aufzubauen und mit dieser gegen gegnerische Götter und ihre Völker zu bestehen. Der Aufbaupart umfasst das Errichten von Dörfern, Schutzwällen, Türmen sowie für die Population wichtigen Bauwerken wie Sägemühlen oder Bauernhöfen. Ob ihr dabei das Wohl eurer kleinen Bewohner in den Vordergrund stellt oder einen Staat kriegerischer Vandalen aus ihnen macht, bleibt euch überlassen. Wie bei Black & White heißt es auch bei Fata Deum: Wer keine Lust mehr auf Mikromanagement hat, erfreut sich an der spaßigen Seite des Götterdaseins. Eine ausführliche Vorstellung ihres Spiels liefert 42 Bits auf der Kickstarter-Seite.

Ist die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich und laufen die Entwicklungen weiter nach Plan, soll Fata Deum im April 2021 auf Steam in den Early Access gehen und im dritten Quartal 2021 final veröffentlicht werden. Eine Konsolenumsetzung soll im Jahr darauf erscheinen.