Steams Beitrag zur Datenreduzierung: Updates nur für gespielte Titel

Für alle zum Homeoffice-Arbeiter verdonnerten Menschen hat Valve wie zuvor unter anderem schon die Entertainment-Plattformen Netflix, YouTube oder Disney+ einen Weg gefunden, vorübergehend unnötige Bandbreitenbelastungen durch Steam zu minimieren. In dem Forums-Post „Verwalten der Steam-Bandbreite während der COVID-19-Pandemie“ kündigt Valve an, dass ab dieser Woche nur noch Titel automatisch aktualisiert werden, die in den drei vorhergehenden Tagen auch gespielt wurden. Andere Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb der lokalen Stoßzeiten aufgespielt. Letztere starten jedoch sofort, wenn ein User ein entsprechendes Spiel startet.

Ferner erinnert Valve an einige Optionen des Steam-Clients, mit denen jeder individuell seinen Beitrag zu weniger Datenverbrauch im Netz beitragen kann. So wird empfohlen, selten genutzte Spiele von einer SSD- auf eine HDD-Festplatte zu verschieben oder die automatischen Updates zu deaktivieren. Zudem kann die Verbindungsgeschwindigkeit zu Steam manuell gedrosselt und ein Zeitfenster für Updates festgelegt werden. Das Unternehmen plant darüber hinaus weitere Maßnahmen, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen.