PM: Persona 5 Royal: Hilfreiche Tipps und neue Wallpaper

PS4

Persona 5 - Royal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Arianne Advincula, Communications Manager, Sega of America:

Persona 5 Royal ist da! Seid ihr bereit? Um euch das Überleben als neuer Schüler an der Shujin Academy zu erleichtern, haben wir hier unsere Top 5 Tipps für euch zusammengetragen:

1. Lernt eure Vertrauten kennen

Eine der Hauptsäulen in der Persona-Serie stellt die Beziehungen zwischen Charakteren da, über die ihr verschiedene Boni für den Kampf oder Zugang zu anderen coolen Dingen bekommt. Nur in Persona 5 Royal werdet ihr mit dem Schulberater Maruki sprechen oder der neuen Schülerin Kasumi. Außerdem könnt ihr zusätzliche Zeit mit dem Detektiv-Prinz Akechi verbringen und eine tolle Zeit haben.

2. Besucht Joses Shop in Mementos

Jose ist nicht nur total süß, sein Shop in Mementos ist voller nützlicher Items für Phantomdiebe. Ihr werdet ihn auf verschiedenen Ebenen in Mementos finden und wenn ihr eure gesammelten Stempel bei ihm eintauscht, lässt sich der Dungeon zu euren Gunsten verändern.

3. Seht euch in dem Diebesunterschlupf um.

Habt ihr Lust, ein Kartenspiel mit Ann, Yusuke, und Morgana zu spielen? Besucht dazu einfach den Diebesunterschlupf. Hier könnt ihr in unterschiedliche Outfits und Charaktere schlüpfen, den neuen Song “Colors Flying High” genießen, verschiedene Zwischensequenzen ansehen und mehr.

4. Denkt daran: Ihr habt alle DLCs vom Originalen Persona 5

Alle DLCs vom originalen Persona 5 sind kostenlose für alle Besitzer von Persona 5 Royal verfügbar. Wenn ihr das Spiel zudem im PlayStation Store vorbestellt (habt), gibt es ein besonderes P5R-Theme kostenlos dazu!

5. Geht nicht zu früh schlafen!

Egal, was andere Leute (oder eine gewisse Katze) euch sagen: Ihr solltet abends etwas länger aufbleiben. Es gibt in Persona 5 Royal noch so viel zu erleben – was ich teilweise noch gar nicht sehen konnte!

Um den Release von Persona 5 Royal zu feiern, haben wir exklusive Wallpaper für euer Smartphone und PC erstellt, damit eure Technik genauso cool aussieht wie Joker. Klickt hier, um die hochauflösenden Versionen herunterzuladen !

Besucht unsere offzielle Webseite PlayStation.com um mehr über das Game zu erfahren. Persona 5 Royal ist jetzt exklusiv auf PlayStation 4 verfügbar!