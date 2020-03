Half-Life - Alyx: Trick macht den Shooter auch ohne VR spielbar

PC

Noch in der letzten Woche hat ein Mitarbeiter von Valve angegeben, dass er fest mit einer Mod rechne, die Half-Life - Alyx (im Test) auch ohne VR-Headset spielbar machen wird. Und wie sich nun herausstellt, lag Robin Walker gar nicht so verkehrt, denn bereits jetzt ist eine Anleitung auf YouTube aufgetaucht, die euch erklärt, wie ihr City 17 auch mit Maus und Tastatur unsicher machen könnt.

Bei der vom User Unreal Academy gezeigten Methode handelt es sich aber weniger um eine Mod als vielmehr einen Kniff, mit dem ihr in der Entwicklerkonsole einen Debug-Modus aktiviert. Dieser ist eigentlich für die Entwicklungszeit gedacht, um diverse Playtestings vorzunehmen. In dem Video sind auch vorgespielte Szenen per Maus und Tastatur zu sehen, die aber ziemlich genau das bestätigen, was zu vermuten war: Half-Life - Alyx mag ohne VR-Headset zwar funktionieren, büßt aber einen Großteil seiner Faszination ein.

Falls ihr euch selbst an der Variante probieren wollt, dann solltet ihr euch wohl beeilen. Denn auch wenn Robin Walker prinzipiell kein Problem mit einem Ohne-VR-Mod zu haben scheint, ist die gezeigte Methode doch ein starker Eingriff in die Spielsysteme. Und da ist die Frage, wie wohlwollend Valve solchen Möglichkeiten gesinnt ist, oder ob das Unternehmen sie nicht kurzerhand per Patch entfernt oder das Video sperren lässt.