PC XOne PS4

Mit dem letzten Update wurde die Wertung von Computer Bild Spiele ergänzt. Der Testvergleich ist damit komplett.

In unserem Noten-Vergleich zu Resident Evil 3 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Resident Evil 3

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 82

v. 100 Genau wie damals beim Original kommt auch die Neuauflage von Resident Evil 3 höchstens technisch, nicht aber inhaltlich an das herausragende Niveau des Vorgängers heran. Statt Spannung und Gruselflair rücken Action und Fluchtsequenzen stärker in den Fokus. Trotzdem gibt es durchaus einige atmosphärische Momente. Computer Bild Spiele 1,8

(Schulnote) Wenn man den Vergleich mit dem genialen Vorgänger außer Acht lässt, hat Capcom hier ein richtig gelungenes Remake aus dem Ärmel gezaubert, dessen alte DNA nur schwer erkennbar ist. Der Abspann flimmert zwar schon nach sieben bis acht Stunden über den Bildschirm, doch dafür ist die Kampagne auch dementsprechend straff. GameStar /

GamePro 84

v. 100 Bei dem Spiel handelt es sich zwar grundsätzlich um eine gelungene Neuauflage, allerdings scheint mir Entwickler Capcom nicht mit vollem Herzen bei der Sache gewesen zu sein. Das ist vor deshalb allem schade, weil Resident Evil 3 das Potential für so viel mehr gehabt hätte und die Erwartungen nach dem grandiosen Vorgänger entsprechend hoch waren. GIGA 9.0

v. 10 Ich bin ganz subjektiv begeistert von Resident Evil 3 Remake, mit seinen schlangenartigen Maps, dem etwaigen Mangel an Munition – der erfinderisch werden lässt – und dem steten Schatten von Nemesis, welcher euch auf Schritt und Tritt folgt, um euch wieder und wieder bis an die Grenzen zu treiben. PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Resident Evil 3 kommt an den klasse Vorgänger nicht ganz ran. [...] Das Abenteuer ist absolut herausragend inszeniert, die widerlichen Gegner und schaurigen Schauplätze sorgen für Anspannung und Nemesis für mächtig Nervenkitzel. Zudem machen die Kämpfe Spaß und der Titel sieht auch noch verdammt hübsch aus. Spieletipps 87

v. 100 Insgesamt empfand ich Resident Evil 3 Remake als eine etwas rundere und dynamischere Spielerfahrung als den ohnehin schon sehr guten Vorgänger. Im Grunde habe ich von Capcom nur erwartet, die nun etablierte Erfolgsformel leicht anzupassen und erneut anzuwenden. Und genau das ist geschehen. Alles richtig gemacht! GamersGlobal 8.5

v. 10 Capcom gelingt es wieder exzellent, nostalgische Momente des Originals in eine moderne Form zu gießen. Denn ob man nun Nemesis vor rund 20 Jahren selbst gespielt hat oder das Abenteuer erstmals erlebt, jeder Horror-Freund kommt seine Kosten. Das einzige, was mir nicht gefällt ist, dass der Schaden von einem Zufallsfaktor mitbestimmt wird.

Durchschnittswertung 8.5

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.