Modern Warfare 2: Remastered-Kampagne für PS4 ab sofort // Trailer [Upd.]

PC XOne PS4

Update 19:15 Uhr: Wie vermutet kann die Remastered-Kampagne ab sofort zeitexklusiv für PS4 heruntergeladen werden. Die PC- und Xbox-One-Versionen folgen in einem Monat, am 30. April, eine Vorbestellung ist laut Entwickler-Blog schon möglich. Unter dieser News findet ihr den offiziellen Ankündigungstrailer.

Bereits im Jahr 2016 hat Activision eine Remastered-Version der Kampagne des ersten Teils von Call of Duty - Modern Warfare aus dem Jahr 2007 veröffentlicht. Nun verdichten sich die Anzeichen auf eine Neuauflage des Singleplayer-Parts von Call of Duty - Modern Warfare 2. Laut den Kollegen von Videogameschronicle war der Titel kurzzeitig im deutschen Playstation Store gelistet (die Seite ist mittlerweile nicht mehr erreichbar) und könnte bereits im Rahmen des heutigen Store-Updates zum Kauf bereitstehen.

Der Shop-Seite nach wird die Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 bei 24,99 Euro liegen und knapp 47 Gigabyte groß sein. Der Twitter-Kanal MW2Remastered4K hat zudem eine geleakte Version des Trailers veröffentlicht. Die Neuauflage soll stark mit dem im letzten Jahr veröffentlichten Call of Duty - Modern Warfare (im Solo-Test, Note: 9.0) und dem zugehörigen Battle-Royal-Modus Warzone verknüpft sein. So sollt ihr als Käufer von Modern Warfare 2 Remastered diverse Ingame-Items in den Multiplayer-Modi erhalten, außerdem soll es im Menü des Spiels eingebunden sein.

Sobald sich etwas neues in Sachen Modern Warfare 2 Remastered ergibt, werden wir diese News entsprechend updaten.