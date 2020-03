Darauf freut sich die Redaktion im... April 2020

FF7, The Mandalorian oder frische Luft?

Teaser Der April läuft an, draußen gibt es bei Ausgangsbeschränkung wenig zu tun. Doch neue, spannende Spiele rollen weiter vom Fließband. Womit wollen wir uns außerdem die Zeit vertreiben?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Nachdem michbis Anfang der zweiten Staffel kalt ließ und ich dann aufgab, hat mich das Spin-off, das ich erst kürzlich und viel zu spät "entdeckte", ab Folge 2 komplett und unrettbar in ihren Bann gezogen. Was für ein Werk! Was für Schauspieler! Welche Plots den Drehbuchschreibern eingefallen sind! Ansonsten muss ich euch noch ein, zwei Serien verheimlichen, damit ich der Welt im kommenden Spieleveteranen-Offtopic-Cast noch was Neues erzählen kann. Aber nichts davon kommt an Better Call Saul ran.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich plane, noch weiterzu spielen. Ich habe nicht ein, nicht zwei, sondern fünf Codes fürbekommen (wofür braucht diese Krümel-Uralt-Grafik eigentlich 60 GB Installationsgröße?), mich interessiert. Aber vor allem freue ich mich darauf, im April den ersten Elfenmonat abzuschließen und den nächsten zu beginnen, im-Letsplay.[SONSTIGES] Ich freue mich, dass Bayern bald eine Million Schutzmasken pro Tag herstellen will. Das deutet nämlich darauf hin, dass wir irgendwann mal wieder halbwegs normale Zustände erwarten können, nur halt mit Maske auf der Nase. Daran haben sie sich in Asien schon lange gewöhnt, und man muss sich dann auch nicht mehr schminken oder die Zähne putzen...[FILME/SERIEN] Die Kinos sind zwar zu, dank Disney+ habe ich aber genug Stoff zum anschauen. In erster Linie juckt mich natürlich, allerdings wurmt mich die Entscheidung, die Folgen nur wöchentlich erscheinen zu lassen. Also werde ich wohl oder übel meine hinten gelagerten Backen zusammenkneifen müssen und abwarten, bis die Staffel komplett auf dem Streaming-Dienst ist. Denn wie ich aktuell beimerke, ist es für mich und mein überfrachtetes Gedächtnis nicht unbedingt von Vorteil, mich alle sieben Tage neu in eine Serie und die gerade dort herrschenden Gegebenheiten reinzudenken.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ganz unverhofft hat mich der wohl größte Zeitverbrennungsaparat des Jahres in seine Klauen bekommen und wird mich so schnell auch nicht mehr los lassen. Ich rede natürlich von, das mich Tag für Tag auf die Insel lockt. Nur kurz die Login-Boni abholen, nur mal eben ein paar Orangen pflücken, nur – mist, ist ja schon wieder zwei Stunden später! Weil zu viel Frieden aber auch langweilig wäre steht definitivauf dem Programm. Mit dem Vorgänger hatte ich bereits viel Freude, das neue Remake stellt mich aber bereits vor dem Release vor eine ganz neue Herausforderung: Wie schaffe ich es in Zeiten der Ausgangsbeschränkung, das Ding mit einem Kumpel gemeinsam zu spielen, mit dem ich bisher jeden Serienteil angegangen bin?[SONSTIGES] Ich spar mir mal meine üblichen Jammertiraden darüber, dass ich in der Wohnung langsam durchdrehe und endlich wieder skaten, bouldern, sondeln, auf Konzerte oder kurz gesagt RAUS will. Immerhin habe ich dank der zauberhaften Rita einen Grund, regelmäßig vor die Tür zu gehen. Und mit genug Sicherheitsabstand hat man zumindest etwas menschlichen Kontakt mit den anderen Hundebesitzern.[FILME/SERIEN] Auf Kinofilme muss ich mich gar nicht erst freuen, denn da aktuell jedes Lichtspielhaus geschlossen hat, ist eh jeder Startschuss bis auf Weiteres verschoben. Im Serienbereich gibt es für mich im April tatsächlich auch so gut wie nichts, das ich unbedingt sehen möchte. Eine große Ausnahme aber gibt es: Bei Amazon startet die sechste Staffel von. Ob ich dafür wirklich die Zeit haben werde, ist mir schei*egal . Ich werde sie mir nehmen! Für mich persönlich gehört Bosch jedenfalls zu den besten TV-Serien nicht nur der letzten paar Jahre, sondern überhaupt.ist natürlich schon ein spezieller Typ. Aber vielleicht gerade deshalb passt er so perfekt in diese Rolle. Generell ist die Serie so stark besetzt, wie kaum eine andere. Ich bin jedenfalls extrem gespannt darauf, wie es weitergeht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Spielebereich gibt es eigentlich nur ein Spiel, auf das die ganze Welt wartet (zumindest, wenn das Remake von Resident Evil 3 wie in meinem Fall bereits hinter einem liegt). Mit der E3-Demo hatte ich jedenfalls bereits eine Menge Spaß, und deutlich mehr, als mit dem Original. Ich rede natürlich von dem Remake von, das bei GamersGlobal intern bereits fleißig getestet wird. Aber das ist nicht das einzige Spiel von Square Enix, auf das ich mich im April freue. Denn auchkönnte ein ziemliches Juwel werden. Ich freue mich zudem auf dem 30. April, an demerscheinen soll. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel: Ich mag den Klötzchengrafikstil an sich sehr gerne, aber mit dem Spielprinzip des echtenkann man mich eher jagen. Ja, da habe ich sogar lieber den schwachen Telltale-Ableger gespielt. Bei Minecraft Dungeons aber kommen der charmante Look und eine für mich reizvolle Spielmechanik zusammen.[SONSTIGES] Ich glaube kaum, dass das noch diesen Monat passieren wird. Aber ich freue mich trotzdem schon mal darauf, wenn ich Leuten wieder einfach so die Hand zur Begrüßung reichen kann, nur noch die Straßenseite wechseln muss, wenn mir gerade danach ist, und sich nicht mehr irgendwelche Arschkrampen mit überteuerten Verkauf von Atemschutzmasken in der aktuellen Corona-Krise auch noch daran versuchen, eine goldene Nase zu verdienen.[FILME/SERIEN] Im April komme ich endlich dazu,zu sehen. Der Anime-Film-Spinoff zur SF-Serie erinnert durch den pointierten 3D-Look an Videospiel-Cutscenes und erzählt eine Geschichte um Protagonisten Takeshi Kovacs im Yakuza-Milieu. Daam Film beteiligt ist, der fantastische Skripts für Serien wieabgeliefert hat, war meine Erwartung sehr hoch. Erste Reviews haben meine Erwartungen an die Story nun gedämpft, aber ich freue mich weiter sehr, mir selbst ein Bild zu machen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die üblichen Kandidatenundwerden immer noch in meiner Heavy Rotation sein. Ich freue mich dazu auf den Release von, dessen Kämpfe und Stimmung mir in der Preview gut gefallen haben. Nicht zuletzt schaue ich gespannt auf das Ende April erscheinende[SONSTIGES]Mit den lieben Büchern komme ich gerade wieder gar nicht hinterher. Ich freue mich auf ein paar ruhige Tage zu Ostern und ruhige Tage sind auch gut zum Schmökern.[FILME/SERIEN] Dank den diversen Streaming-Diensten kann ich mich derzeit über Langeweile nicht beschweren. Die ersten Folgen vonhaben mir beispielsweise bereits ausgesprochen gut gefallen, zudem hole ich mit meiner besseren Hälfte gerade die zwei Staffeln der Marvel-Serienach. Auf Netflix gibt's demnächst wiederum die nächste Fuhre an Studio-Ghibli-Filmen. Vor allem auf den Klassikerfreuen wir uns schon.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ja, auch in den kommenden Wochen wird michweiterhin fast täglich vor den PC locken. Mit dem 20-Spieler-Raid Zul'Gurub und den Smaragdgrünen Drachen gibt's neue Herausforderungen, im Geschmolzenen Kern und dem Pechschwingenhort will ich mit meinem Schurken die bestmöglichen DpS-Logs erzielen und nebenbei ziehe ich mir gerade einen Hexenmeister-Twink hoch, der nur eine Aufgabe hat: Mitspieler ranporten. Etwas Zeit werde ich mir aber auf jeden Fall für das Remake von Final Fantasy 7 freischaufeln - da freue ich mich einfach riesig drauf. Oh, und das wunderschönewill ich auch weiterspielen![SONSTIGES] Eigentlich bin ich ja ein alter Homeoffice-Hase, immerhin arbeite ich seit fast einer Dekade von zu Hause aus. Doch ist es auch für mich eine Herausforderung, den alltäglichen Job zu wuppen, während gleichzeitig der Kleine in der Wohnung herumspringt und unsere Aufmerksamkeit einfordert. Der Plan für die nächste Zeit liest sich daher eher simpel: wann immer möglich den Akku aufladen und gesund bleiben.