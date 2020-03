MoMoCa #342

Teaser In dieser Ausgabe des MoMoCa arbeiten sich Jörg und Hagen durch einen Berg an Inhalten und User-Fragen. Dazu gibt es launige Anekdoten zum Letsplay und weniger launige Worte zur aktuellen Lage von GG.

Ein neuer Montag, ein neuer MoMoCa, für den sich dieses Mal Jörg und Hagen in der virenfreien Skype-Konferenz zusammengefunden haben. Die beiden erzählen natürlich nicht nur, wie sie sich das Wochenende vertrieben haben, sondern unterhalten sich vor allem, wie die Redaktion euch diese Woche auf GamersGlobal unterhalten wird. Und da findet sich einiges in der Pipeline: Tests, Previews, Kolumnen, Spezial-Videos und Letsplays werden wir in den kommenden Tagen auf euch regnen lassen. Ihr wiederum habt uns fleißig mit User-Fragen beschenkt, die wir euch gerne beantworten. Das mündet am Ende in einen Einblick in die aktuelle Lage von GamersGlobal. Alle Themen in der Übersicht: