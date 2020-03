Spieleveteranen-Podcast #164: Doom 64 und Zeitreise

Dämonen und Kettensägen

PC Switch XOne PS4 andere

Teaser In der aktuellen Folge der Spieleveteranen werden die Kettensägen vollgetankt, es soll nämlich um den Nintendo-64-Ableger Doom 64 gehen. Außerdem blättern wir in der Zeitreise in alten Magazinen.

Zusammen mit dem neuen Doom Eternal erschien auch die Remastered-Version eines nicht mehr ganz so frischen Serienvertreters: Doom 64 wurde 1997 exklusiv für das Nintendo 64 veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen Konsolenversionen handelt es sich nicht um eine Umsetzung der ersten PC-Dooms, Midway designte 32 neue Levels. Dank der Neuauflage können wir Doom 64 jetzt auch auf PC, PS4, Switch und Xbox One spielen. Als Höllenbegleiter greift Gastveteran Winnie Forster zur Kettensäge, der damals die Nintendo-64-Originalfassung für Man!ac testete. Weitere himmlische Themen dieser Ausgabe: Beim Smalltalk tauschen wir uns über weitere aktuelle Spielerlebnisse aus, am Ende der Episode erwartet euch dann die monatliche Zeitschriften-Zeitreise.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Winnie Forster.

Aufnahmedatum: 27.03.2020

Laufzeit: 2:33:43 Stunden

0:00:15 Smalltalk

0:00:40 Wir begrüßen Gastveteran Winnie Forster und blicken aufs heutige Programm.

0:04:42 Was haben wir zuletzt gespielt? Half-Life Alyx, Spaceland, The Division 2: Warlords of New York, Panzer Corps 2, Yakuza 0 und die Demo von Bravely Default 2.

0:37:03 Was haben Nicht-Unterstützer bei der letzten Episode versäumt?

0:38:16 Das neue alte Spiel: Doom 64

0:38:58 Midway entwickelte 1997 diesen Ableger des klassischen Ego-Shooters. Winnie hat ihn schon auf dem Nintendo 64 getestet, für Heinrich und Jörg war das 2020-Remaster eine ganz neue Erfahrung.

0:49:54 Dämonenjagd mit Schlüsseldienst und Schaltersuche: Doom 64 verwendet bekannte Monster und Waffen in neuen Levels.

0:56:36 Wie viel Spaß macht die Remaster-Version heute noch, welche Eigenheiten sind weniger gut gealtert?

1:11:46 Pressezitate von damals und heute.

1:18:01 Zeitreise: März 2010, 2000, 1990

1:18:48 GameStar 4/2010, u.a. mit Assassin’s Creed 2, Bioshock 2, Napoleon: Total War und Metro 2033.

1:42:36 GameStar 4/2000, u.a. mit Commandos 2, Superbike 2000, dummen und brutalen Computerspielen sowie der Leserwahl zum Spiel des Jahres 1999.

2:01:59 Power Play 4/1990, u.a. mit Tetris und weiteren Game Boy-Tests, Rainbow Islands, Nuclear War und Herzog Zwei.

2:28:31 Vorschau

2:28:53 Podcast 165 (für Patreon-Unterstützer), Mitte April.

2:31:04 Podcast 166 (für alle), Ende April.