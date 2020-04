Last Oasis: Offline genommenes MMO mit Strandbiestern kehrt zurück [U]

PC

Update vom 7.4.20 10:43

Letzte Woche startete das Survival MMO Last Oasis in den Early Access. In dem Titel wirtschaftet ihr als Nomade in einer sterbenden Welt und mechanische Transportapparaturen, die klar von den Strandbiestern von Theo Jansen inspiriert sind. Last Oasis wurde aus dem Stand so beliebt, dass die Server von Entwickler Donkey Crew nicht mehr erreichbar waren. Um das Problem zu lösen, wurde Last Oasis wieder offline genommen.

Nun vermeldete Donkey Crew, dass ihr Titel bis auf kleine Ausnahmen während des öffentlichen Stresstests stabil blieben. Sofern nun nicht wieder direkt großen Probleme auftauchen, bleiben die Server Online und es wird keine Zurücksetzung des Fortschritts mehr geben (was allerdings auch heißt, dass Donkey Crew die Möglichkeit neuer Probleme nicht ganz ausschließen will). In einem separaten Beitrag erklären die Entwickler Transparent, welches Probleme auftraten und was sie dagegen unternommen haben.

Gleichzeitig wurde ein Content Update angekündigt, damit ihr in Zukunft das Aussehen und den Namen eures Avatars verändern könnt. Die Funktion, Figuren zu löschen, werde erst später folgen, da sie noch nicht stabil laufe.

Ursprüngliche Meldung vom 30.3.20 12:56

Am 26. März 2020 ist mit Last Oasis ein MMO auf Steam erschienen, das sich durchaus einiger Beliebtheit erfreuen konnte, siehe dazu auch unsere Steam-Topseller-News. Zunächst mag das nach einer tollen Nachricht für die Entwickler der Donkey Crew klingen, allerdings brachte der scheinbar überraschend große Ansturm auch einige Probleme mit sich. Viele Spieler sind nicht in der Lage, sich mit den Servern zu verbinden. Nun hat das Studio vorerst die Notbremse gezogen und Lost Oasis für sieben Tage offline geschaltet.

Unsere Programmierer haben Tag und Nacht gearbeitet, um das Problem zu lösen, und sie brauchen etwas Schlaf. Wir müssen genau untersuchen, warum unsere Auslastungs-Tests das Problem nicht festgestellt haben und was schiefgelaufen ist und es beheben.

So heißt es in einem Video-Update der Entwickler. Um den enttäuschten Spielern entgegenzukommen, werde man vollständige Kostenrückerstattung für jeden bieten, unabhängig von der bisherigen Spielzeit.