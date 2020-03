GG-Rückblick KW 13/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Total War - Warhammer 2 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 13: Rückblick von Sonntag, 22. März, bis Samstag, 28. März 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Das Let's Play zu Total War - Warhammer 2 nimmt Fahrt auf: Neben den ersten Elfenhof-Episoden wurde unter anderem die erste Folge der interaktiven Videoreihe veröffentlicht. Weitere redaktionelle Inhalte stellen die Tests zu Bleeding Edge, Iron Danger und Half-Life - Alyx (samt der Stunde der Kritiker), das Premium-Magazin 3/2020 oder auch die Preview zu Gears Tactics dar. Mit der Anzeige (und der direkten Übernahme für eine eigene News) von Pressemitteilungen auf der Startseite wurde zudem eine gänzlich neue Funktion eingeführt. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus (wie Schließung von Geschäften oder die Verringerung der Bandbreite) sowie Meldungen im Zuge der Veröffentlichung von Half-Life - Alyx befinden sich diesmal in der Liste der am häufigsten aufgerufenen News. An der ersten Stelle der Aufzählung steht jedoch ein Bericht über die Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 29. März (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Abermals konntet ihr das zurückliegende Wochenende mit einer weiteren Ausgabe der Wochenend-Lesetipps beginnen. Am selben Tag ebenfalls veröffentlicht wurde ein User-Artikel, mit dem sich der Autor nach mehr als zehn Jahren von etwas verabschiedet:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

CD Projekt spendet 880.000 Euro für Kampf gegen Covid-19 in Polen

Viele Menschen müssen derzeit in den eigenen vier Wänden bleiben, was auch dazu geführt hat, dass manche Unternehmen ihre Spiele gratis anbieten (komplett oder zumindest für einen begrenzten Zeitraum). Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt leistet ebenfalls einen Beitrag, indem eine große Geldsumme zur Verfügung gestellt wurde.

» Super, die Sonne scheint! Heute zocke ich in kurzen Hosen! «

— CaptainKidd am 27. März 2020

❺ ⚊ KW 13/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Ein Jobangebot für Hideo Kojima, Zweifel an einer weiteren Konsolen-Generation oder auch Space Invaders mit echten Lasern sind einige der News, die wir Ende März 2015 veröffentlicht haben. Hinzu kommen zum Beispiel der Test und die SdK zu Bloodborne, der Test zu Pillars of Eternity oder auch eine Plus-Galerie zur Konzertserie Video Games Live. Fünf Jahre ist es zudem inzwischen her, dass auf GamersGlobal.de die Möglichkeit des anonymen Kommentierens deaktiviert wurde.

