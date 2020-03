Mount & Blade 2 - Bannerlord: Early Access startet einen Tag eher

PC XOne PS4

Nach vielen Jahren in der Entwicklung ist es nun tatsächlich soweit, Mount & Blade 2 - Bannerlord (Gamescom-Berichte: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, Preview) von TaleWorlds startet in den Early Access. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den morgigen 31. März 2020 geplant. Wie die Entwickler nun in einem Update auf der Steam-Seite bekannt gegeben haben, wird der Release bereits am heutigen 30. März 2020 um 12 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Als Grund für die vorgezogene Veröffentlichung gibt TaleWorlds die aktuelle Weltsituation aufgrund der Corona-Pandemie an. Außerdem wolle man all jenen, die aufgrund der Lage in finanziellen oder anders gelagerten Problemen stecken entgegenkommen und deshalb wird Mount & Blade 2 - Bannerlord die ersten zwei Wochen um 10 Prozent günstiger sein.