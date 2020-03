Steam Topseller KW 13/2020: Doom Eternal vor Half-Life - Alyx

PC Switch XOne PS4

Nach einer mehrmonatigen Pause möchten wir diese Serie mit dem heutigen Tage gerne wieder beleben und gleichzeitig um ein neues Element erweitern. Mehr dazu später...

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (23. bis 29. März 2020) erschien das von vielen Fans lang ersehnte Prequel Half-Life - Alyx (im Test+ mit Note 9.5 und in der Stunde des Kritikers) zu Valves Kultserie, jedoch nur für VR-Brillen. Vermutlich ist dies der Grund, dass der Shooter-Meilenstein Doom Eternal (im Test+ mit Note 9.0) nicht von der Spitzenposition verdrängt werden konnte. Trotzdem ist natürlich auch ein zweiter Rang für ein reines VR-Spiel ein Riesenerfolg. Das in dieser Woche in den Early Access gestartete MMO Last Oasis kann mit Platz 6 einen Achtungserfolg erringen. Neben dem sich dem Release Anfang April nähernden Remake von Resident Evil 3 sind ansonsten alte Bekannte in den Charts zu finden, zum Großteil sicherlich auch Sale-bedingt.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Doom Eternal 1 2 Half-Life - Alyx - 3 Grand Theft Auto 5 8 4 Valve Index VR Kit - 5 The Witcher 3 - Wild Hunt - 6 Last Oasis - 7 Monster Hunter - World: Iceborne 9 8 Doom Eternal 1 9 Divinity - Original Sin 2 - 10 Resident Evil 3 -

Aufgrund der langen Pause und zum besseren Vergleich posten wir heute ausnahmsweise auch die Charts der Vorwoche (KW 12), die von Doom Eternal dominiert wurden:

Platz Spiel Vorwoche 1 Doom Eternal 2 Doom Eternal (Pre Purchase) 3 Borderlands 3 4 Borderlands 3 5 Doom Eternal Deluxe (Pre Purchase) 6 Stellaris: Federations 7 Doom Eternal 8 Grand Theft Auto 5 9 Monster Hunter - World: Iceborne 10 Ori and the Will of the Wisps

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch noch die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Nachfolgend also die Top Five der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Death Stranding 02.06.2020 5 Mount & Blade 2 - Bannerlord 30.03.2020 (EA)

* Bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

EA: Early Access