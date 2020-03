Community-Projekt zur Corona-Krise: „Gamers: Global zusammen allein“

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ – Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache zur Corona-Ausbreitung.

Die Corona-Pandemie hat die Welt im Griff, und zwar sehr fest. Es existieren richtigerweise umfassende Einschränkungen und Verbote, hunderttausende Unternehmen und Millionen Menschen schauen mit großer Sorge auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre. Nicht „nur“ in Bezug auf die eigene finanzielle Situation, sondern auch hinsichtlich der Job-Entwicklung, der Pflege von Angehörigen und vergleichbaren, enorm wichtigen Lebensbereichen.

In Abstimmung mit der Redaktion startet heute ein Community-Projekt, mit dem wir versuchen möchten, eine Art Stimmungbild zu dieser noch nie dagewesenen Lage einzufangen.

Wie geht ihr mit den derzeitigen Einschränkungen um? Wie fühlt sich die Krise für euch an? Wie gestaltet sich euer Alltag und/oder euer eventuelles Homeoffice? Arbeitet ihr normal weiter, befindet ihr euch in der Kurzarbeit? Habt ihr mehr Zeit zum Spielen oder für andere Tätigkeiten, die in normalen Zeiten nicht möglich sind (Podcasts hören, Bücher lesen, (allein) Sport treiben)? Was vermisst ihr am meisten? Welche Gedanken gehen euch aufgrund der sehr ernsten Lage ganz generell durch den Kopf? Macht ihr euch bestimmte (Zukunfts-)Sorgen? Wollt ihr anderen etwas Bestimmtes mitteilen?

Wer teilnimmt, kann über jedes Covid-19-bezogene Thema schreiben, ihr seid also nicht auf rein spielebezogene Bereiche beschränkt. Wie immer, gilt auch in diesem Fall: Je mehr Beiträge, umso mehr unterschiedliche Eindrücke und somit größere Abwechslung.

❖ Zum simplen Teilnahmeformular auf gamersglobal.org

❖ Vorläufiger Teilnahmeschluss: Sonntag, 5. April (wird bei Bedarf verlängert)

❖ mindestens erforderliche Beitragszahl: 10

Eine Zeichenbegrenzung oder eine Mindestanzahl an Zeichen für eure persönlichen Eindrücke gibt es nicht. Denkt jedoch bei Letztgenannten bitte daran, dass ein oder zwei Sätze kaum Aussagekraft haben dürften.

Bei Bedarf könnt ihr Verlinkungen angebenen – zu von euch empfohlenen Podcasts, Websites und so weiter –, außerdem könnt ihr einen Screenshot, eine Collage oder ein Foto (zum Beispiel von eurem Homeoffice, von eurem Wohnort, ...) einsenden. Sowohl die Verlinkungen als auch das Bild sind optional. Einzig bei eurem (User-)Namen und natürlich dem Textbeitrag handelt es sich um Pflichtfelder. EXP können für die Teilnahme leider nicht vergeben werden.

In welcher Form die Beiträge verarbeitet werden, steht noch nicht fest. Zur Auswahl stehen eine Plus-Galerie und ein User-Artikel; beide Varianten haben Vor- und Nachteile. So müssen zum Beispiel für eine Galerie+ ausreichend Bilder zur Verfügung stehen – ist dies nicht der Fall, wird ein User-Artikel realisiert (der zudem eine bessere Gestaltung und Formatierung ermöglicht).