Die Erde in Originalgröße: Bisher größtes Minecraft-Projekt angelaufen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Minecraft ab 21,89 € bei Amazon.de kaufen.

Die gesamte Erde in Minecraft, jeden Flecken dieser Welt betreten, ob den Strand von Hawaii oder die Einöde der Sahara. Davon träumt der YouTuber PippensFTS, seit er vor über zehn Jahren die ersten Schritte durch die virtuelle Sandkastenwelt von Minecraft wagte. Jetzt hat der Klötzchenbau-Enthusiast dieses schier unmögliche Vorhaben in Angriff genommen. In einem 13-minütigen Clip (siehe unten) stellt er seine Vision und erste Ergebnisse seiner "Weltenschöpfung" vor und ruft die Community zum Mitmachen auf.

Mit Hilfe der Mod Terra 1 to 1 lassen sich die Daten von Google Maps und anderen online verfügbaren geografischen Karten in eine Minecraft-Karte umrechnen und Werte für Höhenangaben, Bodenbeschaffenheiten, Klima und Straßen direkt ins Spiel integrieren. Dabei bildet jeder Block einen Meter der Planetenoberfläche. Um etwa den Mount Everest (im Bild oben) zu erstellen, benötigt es die Mod Cubic Chunks, die das Höhenlimit von 255 Minecraft-Blöcken aufhebt und eine unendliche Ausdehnung in alle Richtungen ermöglicht.

Die Darstellung der geografischen Eigenschaften der Erdoberfläche sind jedoch nicht das große Problem. Städte, Bauwerke, Brücken oder sonstiges von Menschenhand Geschaffenes muss separat in die Minecraft-Welt implementiert werden. Und an dieser Stelle kommt die Community ins Spiel. PippensFTS sucht über seinen YouTube-Kanal kreative Minecraft-Spieler, die an dem im wahrsten Sinne globalen Projekt mitwirken wollen, indem sie einen Ort ihrer Wahl anhand eines Fotos nachbauen und das Ergebnis in Video- oder Screenshot-Form an den Initiator schicken. Dazu wurde ein Discordserver eingerichtet, der bereits nach wenigen Tagen aus allen Nähten platzte. „Die Resonanz ist verrückt. Das Projekt ist in vollem Gange, und es sieht so aus, als wäre es realisierbar“, schreibt PippensFTS unter seinem innerhalb einer Woche millionenfach geklickten Video.

Die besonders fähigen und engagierten Minecraft-Tüftler können zu sogenannten Erbauern befördert werden, bekommen Zugang zum Sprachchat ihrer Region und sollen leitende Rollen bei der Realisierung des bisher ambitioniertesten Minecraft-Projekts übernehmen. Die Kosten, die etwa durch die benötigten Server entstehen, werden durch Patreon-Mitgliedschaften und Paypal-Spenden finanziert.