Nier: Remake für PS4, Xbox One und Steam angekündigt

PC XOne PS4

Die japanischen Rollenspielspezialisten von Square Enix haben anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Veröffentlichung von Nier (im Test mit Wertung 8.5) ein Remake für Playstation 4, Xbox One und PC angekündigt.

Das Remake hört offenbar auf den kryptischen Namen NieR Replicant ver.1.22474487139. Diese Art von Namen wird Fans der Reihe nicht unbekannt vorkommen, wurde doch das Addon des Quasi-Nachfolgers Nier - Automata unter dem nicht weniger interessanten Titel 3C3C1D119440927 veröffentlicht. Übrigens ist 1,22474487139 die Wurzel aus 1,5. Dies könnte darauf hindeuten, dass NieR Replicant ver.1.22474487139 eine Version 1.5, somit also ein erweitertes Remake des ersten Nier darstellt.

Laut der inoffziellen Wiki-Seite zum ersten Nier gab es in Japan zum Launch 2010 zwei Versionen. NieR Gestalt erschien exklusiv für die Xbox 360. Diese Fassung wurde dann unter dem einfachen Namen Nier auch im Westen für Xbox 360 sowie Playstation 3 veröffentlicht. In Japan hingegen erhielt die PS3 eine spezielle Ausgabe mit dem Titel NieR RepliCant. Sie unterscheidet sich von der weltweiten Version leicht, unter anderem hinsichtlich des Aussehens der Hauptfigur sowie des Jahrs, in dem die Handlung stattfindet. Somit könnte das Remake tatsächlich die erste Veröffentlichung der Replicant-Version im Westen werden.

Einen Termin nannten die Entwickler bislang noch nicht; um den zehnten Geburtstag von Nier stilgerecht begehen zu können, müsste NieR Replicant ver.1.22474487139 allerdings noch in diesem Jahr erscheinen.