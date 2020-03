Was würde den Spielen gut tun?

Teaser Für Spiele könnte man sich so manches wünschen. Doch welcher Wunsch in Bezug darauf würdet ihr am ehesten verwirklicht sehen wollen?

Wenn es nach Ernie und Bert geht, Verzeihung, Cindy & Bert ( wer's anklickt, muss durch! ), dann kommt am Sonntag stets die Erinnerung. Das ist natürlich in guter alter Volksmusik- respktive Schlager-Tradition blank gelogen. Denn am Sonntag gibt es nur eine feste Größe, nämlich die aktuelle Sonntagsfrage auf GamersGlobal! Wir hätten euch jetzt auch dazu befragen können, wie ihr die Zeit während der Corona-Krise verbringt. Aber selbst, wenn es euch nicht wie dem bemitleidenswerten britischen Premierminister und Zottelfrisurergangen ist und ihr euch den verkackten Virus selbst eingefangen habt, werdet ihr im Zweifel daheim nicht zuletzt Filme und Serien via Netflix und Co. streamen, Spiele zocken oder vielleicht auch das unumgänglich Daheimbleiben dazu nutzen, Dachboden oder Keller mal wieder in Ordnung zu bringen.Wir möchten in unserer heutigen Sonntagsfrage jedenfalls etwas ganz anderes von euch erfahren, nämlich was ihr euch für Computer- und Videospiele am meisten wünscht. Die Frage an sich mag so direkt nicht ganz klar werden, aber dafür gibt es ja diese dazugehörige News-Meldung, die mögliche Unklarheiten mühelos aus dem Weg räumen kann. Aber eigentlich geben die möglichen Antwortoptionen bereits eine klare Antwort darauf, in welche Richtung die Umfrage geht. Sollte euer Primärwunsch in Bezug auf Spiele nicht dabei sein, wählt einfach die „Etwas anderes“-Option und verratet uns in einem Kommentar unter dieser News, was ihr euch in Bezug auf Spiele auf meisten wünschen würdet.Auch wenn ihr euch in einer der vorausgewählten Antworten widerfinden solltet, fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in einem Kommentar unter dieser News genauer zu sagen, weshalb euch diese oder jener Punkt besonders wichtig wäre. Natürlich dürft ihr gerne nach herzenslust eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich diskutieren, um so das entstandene Meinungsbild noch weiter zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link