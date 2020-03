GG-intern: Pressemitteilungen direkt auf der Startseite

Mehr Infos, mehr Komfort

Teaser Seit heute zeigen wir automatisch Pressemitteilungen ausgewählter Quellen auf der Startseite an. Der Clou: Sie können (wie News-Vorschläge) direkt von Usern übernommen und zu News umgearbeitet werden.

Falls ihr es noch nicht getan habt: Scrollt doch mal in der News-Spalte ein wenig nach unten, und ihr werdet eine neue Rubrik entdecken: „Pressemitteilungen“. Seit heute werden nämlich PMs aus den RSS-Feeds ausgewählter Spielestudios und Hersteller direkt auf der Startseite angezeigt. Sie werden von uns nicht vorab geprüft oder bearbeitet, sind also nicht mit News zu verwechseln. Deshalb die andere Headline-Farbe sowie der deutliche Eingangssatz:

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wieso diese Neuerung? Nach dem budgetbedingten Ende der Zusammenarbeit mit unserem langjährigen News-Autor Denis Michel war unsere Befürchtung, dass sich die Zahl der täglichen News auf unserer Website deutlich verringern würde. Das ist bislang, und zwar schon einen Monat lang, nicht passiert, dank der deutlich gestiegenen Mitarbeit seitens mehrerer User und Userinnen. Doch auch für diese ist die Neuerung eine Erleichterung, weil sie nun direkt auf der Startseite Themen finden können, aus denen sie News generieren.

Sowohl die „nur lesenden“ als auch die mitarbeitenden User sollten also etwas von der Neuerung haben; erstere mehr Infos oder schnellere Infos, letztere die Unterstützung dabei, die wertvolleren der Pressemitteilungen komfortabler in News verwandeln zu können, und alle möglichen Quellen an einem Platz zu finden.

Übrigens gibt es weiterhin den Newsticker (das PM-Forum), in dem ihr auch weiterhin die Anhänge der PMs sowie manuell von uns ausgewählte PMs findet. Der nächste Plan ist nun, auch solche E-Mail-Pressemitteilungen automatisch zu vearbeiten.

Vielen Dank an Sascha Fietz, der über Wochen an der neuen Funktion gefeilt hat und dies auch weiterhin tut, und an Fabian Knopf für seine Unterstützung!

Und wie immer bei neuen Funktionen gilt: Falls was nicht funktioniert, wird es gefixt, und falls wir konzeptionell Dinge nicht bedacht haben, werden wir das sicher merken und verbessern. Auch ihr könnt uns seltsame Beobachtungen mitteilen, am besten per PN an die User Jörg Langer, schlammonster und Fabian Knopf. Sollten sich beispielsweise Quellen als „spam-trächtig“ erweisen, können wir sie wieder aus dem Feed entfernen, und wir werden mit der Zeit auch weitere Quellen aufnehmen.