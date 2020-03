PM: No Straight Roads bringt am 30. Juni musikbasierte Action auf PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wan Hazmer, Game Director, No Straight Roads

mit großartigen Neuigkeiten auf dem PS Blog zurück zu sein: No Straight Roads rockt am 30. Juni 2020 die PS4!

Geeenau! Ein Erscheinungsdatum! Wir können es gar nicht erwarten, bis ihr diesen Sommer die Welt von Vinyl City erobern könnt und die Musikrevolution gegen das EDM-Empire NSR anführen werdet.

Aber das sind nicht die einzige Neuigkeiten, die wir heute mit euch teilen möchten… Wir sind begeistert, euch die No Straight Roads Collector´s Edition ankündigen zu können. Die Collector´s Edition ist eine Sonderedition für PS4, die eine ganze Reihe von Sammlerobjekten beinhalten wird, z. B. eine Schallplatte mit 10 Tracks aus der Game-OST, ein 64-seitiges Artbook „The Art von NSR” mit noch nie vorher dagewesener Artwork sowie ein Set No Straight Roads-Drumsticks mit denen ihr bei euch zuhause in die Trommeln hauen könnt.

Die NSR Collector´s Edition kann ab sofort vorbestellt werden, schaut also am besten gleich bei eurem Lieblingshändler vorbei.

Seitdem ich 2017 Square Enix verlassen habe, (Wan Hazmer war wichtigster Game Designer von Final Fantasy XV) habe ich sehr viel darüber gelernt, was es heißt, als neues Indie Studio ein Spiel auf den Markt zu bringen. Wie für jedes andere Indie-Team war es eine Reise voller Herausforderungen und Erfolge und ich bin unserem Partner von Sold Out so dankbar für deren Support und Unterstützung, den Traum einer Collector´s Edition zu verwirklichen. Ich freue mich riesig darauf, dass Jeder das Spiel schon bald in Händen halten kann.

Und natürlich… ein Indie-Studio zu sein, bedeutet vielleicht, dass ihr das erste Mal von No Straight Roads hört. Solltet ihr euch also fragen, worum es hier eigentlich geht – lass es mich erklären!

No Straight Roads ist ein Action-Adventure-Game, in dem die rhythmus-durchtränkten Combats gemixt werden mit einer dynamischen Offbeat-Welt und einem Killer-Soundtrack. Tatsächlich spielt in diesem Spiel Musik eine zentrale Rolle und auch wenn No Straight Roads kein Rhythm-Action-Game ist, kann doch das Hören der Musik eine entscheidende Rolle für den Ausgang eines Kampfes bedeuten.

Dies heißt, dass die Spieler in Action-gepackter Third-Person-Perspektive auf Angriffe reagieren können, indem sie kämpfen, Angriffe abwehren, springen und sich frei bewegen und so mancher Hinweis auf eine schlagkräftige Abwehr findet sich, wenn man der Musik im Hintergrund zuhört.

Das Game schickt zwei passionierte Indie Rock-Bandmitglieder, Mayday und Zuke, in den Kampf gegen das EDM-Empire NSR, das Vinyl City im eisernen Griff hält und jegliches Aufkeimen anderer Musikrichtungen im Keim erstickt. Ihr spielt als Mayday und Zuke und es liegt an euch, die Musikrevolution in Vinyl City anzuführen und gegen die Musik-Megastars von NSR zurückzuschlagen.

Weil Musik für No Straight Roads so immens wichtig ist, haben wir gemeinsam mit unserem Musik Director Falk Au Yeong mit super talentierten Musikern wie James Landino, Andy Tunstall, Funk Fiction, Masahiro “Godspeed” Aoki, Az Samad and Clyde zusammengearbeitet, um einen wirklich herausragenden Soundtrack zu entwickeln, der in den verschieden Spielstadien zwischen EDM und Rock hin und her springt. Wir sind so begeistert von dem Soundtrack, dass wir heute einen der Tracks mit euch teilen und euch einen kleinen Vorgeschmack bieten möchten, was das Game zu bieten hat.

Außerdem freuen wir uns sehr, euch den neuen Look der 1010, NSRs Superstar-Boyband und die coolste Band in Vinyl City, präsentieren zu dürfen. Macht euch bereit für ein High-Speed-Scharmützel gegen diese stylischen Stars in einer noch nie dagewesenen Popmusik-Begegnung!

Und nochmals danke dafür, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Wir können es kaum erwarten, euch diesen Sommer No Straight Roads präsentieren zu können.