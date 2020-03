PM: Was ist neu in Dreams: Media Molecule hebt Community-Favoriten hervor

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tom Dent, Community Manager, Media Molecule

Das Traumiversum ist seit knapp einem Monat live und jeden Tag werden viele kreative und aufregende Träume veröffentlicht. Wir haben sogar Träume … in Träumen gesehen. Was bedeutet das überhaupt?! Wenn ihr neu bei Dreams seid oder darüber nachdenkt, auch mitzumischen – willkommen und herzlichen Dank! Unten findet ihr Neues aus dem Traumiversum, Dinge, die wir im Studio spielen, und ein Interview mit einem unserer Lieblingsschöpfer in Dreams.

Unsere ersten Aktualisierungen!

Wir haben begonnen, regelmäßige Aktualisierungen für Dreams zu veröffentlichen. Den Anfang machte die Aktualisierung 2.06 diesen Monat, die ein brandneues Paket enthielt – das „Willkommen im Garten”-Kunstpaket. Damit könnt ihr Szenen in Dreams erstellen oder euer Zuhause personalisieren. In den kommenden Wochen werden wir noch mehr Inhalte hinzufügen, als Nächstes sind Charaktere dran. Eine Vorschau zum Kunstpaket findet ihr hier!

Neben neuen Inhalten arbeiten wir auch an neuen Funktionen (wie zuletzt mit unserer Online-Anzeige für Freunde) und verbessern das Gesamterlebnis von Dreams mithilfe von Feedback aus der Community. Wenn ihr immer wissen wollt, was gerade so im Traumiversum los ist, folgt doch unseren sozialen Kanälen, schaltet bei unseren Streams ein oder werft im Spiel einen Blick in den Abschnitt Neuheiten!

Die Mm-Auswahl des Monats!

Dreams-Kreationen, die uns ins Auge fallen, nehmen wir in unsere Mm-Auswahl auf. Hier sind eine Handvoll Spiele, die man aktuell gespielt haben sollte!

The Pilgrim

The Pilgrim ist ein Gemeinschaftsprojekt der Träumer Majoneskongen und Narvikgutten und der Community-Jam-Sieger für das Motto „Mittelalterliche Fantasien”. Als Pilger begebt ihr euch auf ein Abenteuer durch eine mystische Welt, die sich über Genrekonventionen hinwegsetzt. The Pilgrim zeigt auf wunderschöne Weise, was in Dreams alles möglich ist, und kann mit tollen Rätseln und Plattform-Einlagen aufwarten. Ihr findet es hier auf indreams.me!

The Ornithologist’s Private Collection

Lust auf schaurige Rätsel voller Gruselmomente? The Ornithologist’s Private Collection von mattizzle1 ist gespenstisch, clever und angenehm retro. Für dieses Spiel solltet ihr auf jeden Fall die Denkkappe aufsetzen … und vielleicht das Licht anlassen. Setzt es auf eure „Später spielen”-Warteschlange hier auf indreams.

Rally 2020

Die Twin Brothers machen sich langsam einen Namen in Dreams – ihr kürzlich veröffentlichtes Rally 2020 ist ein toller Einstieg in ihre Arbeit. Rally 2020 spielt sich hervorragend und setzt euch hinters Steuer (buchstäblich), während ihr über eine Rallystrecke brettert und mit Sprüngen, engen Kurven und sogar einem See konfrontiert werdet! Es hat aktuell eine der am härtesten umkämpften Bestenlisten in Dreams. Probiert es selbst aus!

VINELAND

Dreams bietet viele wunderschöne Szenen, Spiele, Animationen, Musik und alles, was dazwischen fällt! Vineland ist eine umwerfende Folge von Szenen, die eine dystopische Welt in der nahen Zukunft mit erstaunlichen Requisiten darstellen (riesiger Roboter mitten im Maisfeld, hallo?). Unsere Freunde von Naughty Dog waren bei ihrem Stream letzten Monat von Vineland völlig hingerissen! Seht es euch selbst in Dreams an!

DAMNED

DAMNED von Evarra erzählt die Geschichte eines heldenhaften Vampirs, der in der Hölle festsitzt! Wir lieben den Stil von DAMNED, es steckt voller wunderbarer Geschichten und erinnert beim Spielen an klassische Plattformer! Wir haben es kürzlich der Mm-Auswahl in Dreams hinzugefügt. Ihr findet es auch hier.

Lernt einen Dreams-Schöpfer kennen – MrCaseyJones

Jeden Monat unterhalten wir uns mit einem Mitglied unserer Community für unseren monatlichen Newsletter (den ihr hier abonnieren könnt). Für den Februar-Newsletter sprachen wir mit dem Schöpfer der fantastischen „Opposite Day”-Reihe in Dreams – MrCaseyJones! Lest unten seine Antworten auf unsere Fragen und werft einen Blick auf seine Dreams-Kreationen auf indreams.me!

Was machst du gerne im Traumiversum?

Ich erstelle gerne Räume, in denen ich in der Ego-Perspektive herumlaufen kann, und Spiele, die den Spieler fordern und verwirren! Das meiste, was ich mache, ist improvisiert. Ich fülle gerne Räume mit Dingen, die sich Leute beim Erkunden ansehen können. Aber am allerliebsten interagiere ich mit der tollen Community!

Wenn du anderen Mitgliedern der CoMmunity einen Rat zu ihrem Start in Dreams geben könntest, welcher wäre das?

Ich weiß, es kann sehr beängstigend sein, ein großes Projekt anzufangen, aber wie ein Haus braucht auch euer Traum ein gutes Fundament. Ob groß oder klein, irgendwo müsst ihr beginnen, also öffnet einfach eine neue Szene und fangt damit an, sie mit Sachen zu füllen! Um die kleinen Details kann man sich später kümmern, eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt, meine Freunde!

Was hast du als Erstes in Dreams erschaffen?

An meinem ersten Tag im EA habe ich einen futuristischen Sessel/Stuhl erstellt, er hatte oben eine Lampe und versprühte etwas Science-Fiction-Flair. Das obere Teil umspannt den Stuhl wie eine Leinwand. Ich wollte etwas Simples machen, da fiel mir das ein!

Wie können dich die Leute im Traumiversum finden?

Sucht nach MrCaseyJones, dann findet ihr meine Kreationen – nur erwartet nicht zu viel!

Lasst euch nicht die brillante „Opposite Day”-Reihe in Dreams entgehen – sie ist einmalig! Wenn ihr Dreams in Aktion sehen wollt, schaut dienstags und donnerstags um 18:00 Uhr MEZ bei unseren wöchentlichen Streams vorbei. Dienstags gibt unser hauseigener Experte Tipps zum Erschaffen in Dreams und donnerstags teilen wir all die Dinge, die wir im Laufe der Woche gespielt haben.

Vielen Dank an alle, die uns letzten Monat im Traumiversum Gesellschaft geleistet haben, es war toll, eure Reaktionen zu verfolgen! Denkt daran, eure Kreationen in den sozialen Medien zu teilen und mit #MadeInDreams oder #DreamsPS4 zu versehen, damit wir sie finden können! Falls ihr euch Dreams noch nicht geholt habt, könnt ihr das Spiel hier kaufen.