PM: Nintendo Direct Mini: Diese Inhalte erscheinen 2020 für Nintendo Switch!

26.03.2020

Die neueste Nintendo Direct Mini-Präsentation hat einen Vorgeschmack darauf geboten, was 2020 für Nintendo Switch bereithält. Neben einem genaueren Blick auf Xenoblade Chronicles: Definitive Edition und BRAVELY DEFAULT II gab es auch Neuankündigungen wie Good Job! und 51 Worldwide Games. Außerdem erscheinen beliebte Spielereihen von 2K für Nintendo Switch: XCOM 2, Borderlands und BioShock!

Auch Software-Updates, Events und DLC wurden genauer beleuchtet. Fans von Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure, Super Smash Bros. Ultimate und MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order konnten erfahren, was sie in diesen Spielen erwartet.

