PM: Die Downloads der Woche

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

26.03.2020

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Konsole der Nintendo Switch-Familie, dein System der Nintendo 3DS-Familie oder deine Wii U herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für deine Nintendo-Konsolen zu erhalten!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Nintendo Switch

Ab:

Erlebe ONE PIECE-Action, wie im Anime!

Gigantosaurus Das Spiel

Nintendo Switch

Ab:

Saints Row IV®: Re-Elected™

Nintendo Switch

Ab:

Jetzt bist du der Präsident

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Nintendo Switch

Ab:

Rean Schwarzer deckt einen Plot auf, der sein Heimatland bedroht.

Ara Fell Enhanced Edition

Ab:

Bohemian Killing

Ab:

Bug Academy

Ab:

Card Game Bundle Vol. 1

Ab:

Leg los mit diesem Kartenspiel-Doppelpack von Digerati!

CHAOS CODE -NEW SIGN OF CATASTROPHE-

Ab:

Children of Zodiarcs

Ab:

Children of Zordiarcs ist ein story-basiertes, taktisches RPG, welches im Fantasy-Reich Lumus spielt – eine Welt, die durch Reichtum und Armut gespalten ist.

Colorgrid

Ab:

CopperBell

Ab:

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition

Ab:

Deep Sky Derelicts ist ein Mix aus rundenbasierter Strategie und Rollenspiel mit taktischem Kartenkampf und beliebten roguelike Elementen.

Dogurai

Ab:

Dream Gallery

Ab:

Dream Gallery ist ein Puzzelspiel in traditioneller chinesischer Ästhetik.

Duck Souls+

Ab:

Kannst du den Fallen entkommen und deine Artgenossen retten?

Good Job!

Ab:

Erklimme die Karriereleiter, indem du irrwitzige Büroprobleme löst, in Good Job! für Nintendo Switch!

Grand Guilds

Ab:

Hyperspace Delivery Service

Ab:

Indie Darling Bundle Vol 2

Ab:

JigSaw Abundance

Ab:

JigSaw Puzzle-Spiel mit Touchscreen-Unterstützung!

Mekorama

Ab:

Stelle dich kniffligen Rätseln und rette einen Roboter, der auf einem merkwürdigen Planeten gestrandet ist!

NecroWorm

Ab:

One Step From Eden

Ab:

Panzer Dragoon: Remake

Ab:

Eine neue, überarbeitete Version des Spiels Panzer Dragoon – originaltreu und mit verbesserter Grafik und Steuerung, die auf den modernen Gaming-Standard angepasst sind!

R.B.I. Baseball 20

Ab:

Repressed

Ab:

Rhythm of the Gods

Ab:

Schlüpfe in die Rolle von Lyrik, dem stärksten Krieger der Sterblichen, und erweise dich den Göttern des Rhythmus als würdig!

Shinsekai Into the Depths™

Ab:

Ein Untersee-Abenteuer

Sin Slayers: Enhanced Edition

Ab:

Slot

Ab:

STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy

Ab:

Schmiede deine Waffe und folge dem Pfad der Jedi

Trailer Trashers

Ab:

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Ab:

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York präsentiert den Konflikt zwischen zwei Fraktionen der Vampire: der traditionsbewussten Camarilla und den radikal unabhängigen Anarchen.

Wanba Warriors

Ab:

Wenjia

Ab:

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Nintendo Switch

Erfreue dich mit Freunden an populären Songs in einem heiteren Rhythmusspiel

Lethal League Blaze

Nintendo Switch

Lethal League Blaze ist ein packendes Hochgeschwindigkeits-Ballspiel, mit einzigartigen Charakteren und unglaublichem Sound.

Mortal Kombat 11

Nintendo Switch

MK ist zurück, und die Weiterentwicklung des legendären Franchise ist besser denn je!

BRAVELY DEFAULT II

Das Team hinter der Bravely-Serie und OCTOPATH TRAVELER meldet sich zurück: BRAVELY DEFAULT II erscheint 2020 exklusiv für Nintendo Switch!

Harvest Moon: Mad Dash

Erlebe rasanten Farmspaß, egal ob allein oder mit Freunden!

Torchlight II

Das preisgekrönte Action-RPG ist zurück– größer und besser als je zuvor!

Miles & Kilo

Ab:

Entdecke die vielfältigen Angebote für Nintendo Switch in dieser Woche

Diese Titel sind diese Woche für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie und Wii U im Angebot:

Alchemic Dungeons (Nintendo 3DS)

Brave Dungeon (Nintendo 3DS)

Candy, Please! (Nintendo 3DS)

Drancia Saga (Nintendo 3DS)

Kingdom's Item Shop (Nintendo 3DS)

Of Mice And Sand (Nintendo 3DS)

Pinball Breaker 3 (Nintendo 3DS)

Quiet, Please! (Nintendo 3DS)

RTO 2 (Wii U)

RTO 3 (New Nintendo 3DS)

Snow Moto Racing 3D (Nintendo 3DS)

The Legend of Dark Witch 2 (Nintendo 3DS)

The Legend of Dark Witch 3 Wisdom and Lunacy (Nintendo 3DS)

The Quiet Collection (Wii U)

Turkey, Please! (Nintendo 3DS)

