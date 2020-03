PM: Diese ausgewählten Nintendo Switch-Spiele bieten stundenlangen Spielspaß!

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

27.03.2020

Genieße einen entspannten Tag auf deiner eigenen paradiesischen Insel in Animal Crossing: New Horizons, erforsche die riesige Welt von Alrest in Xenoblade Chronicles 2 oder sei bei Fortnite der letzte Überlebende!

Wenn du nach Nintendo Switch-Spielen suchst, bei denen du anspruchsvolle Aktivitäten, spannende Aufgaben und tolle Herausforderungen in Angriff nehmen kannst, dann schau dir die Liste unten mal an und besuche den Nintendo eShop.

Animal Crossing: New Horizons

Ein neues Leben mit dem Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.!

Xenoblade Chronicles 2

Suche mit deiner Verbündeten Pyra nach dem Paradies Elysium – in „Xenoblade Chronicles 2“ für Nintendo Switch!

Fortnite

Spiele das Battle-Royale-Spiel Nr. 1 zusammen mit anderen!

Minecraft

Entdecke zufällig generierte Welten und baue Unglaubliches.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Begib dich in eine Welt voller Abenteuer, in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, einem bahnbrechenden neuen Titel in der beliebten Reihe.

Fire Emblem: Three Houses

Entscheide über das Schicksal eines Kontinents am Rande des Krieges in Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch.

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Besiege die Kinder Hargons mit deinen Baukünsten und lasse die Liebe zur Gestaltung wieder aufleben in DRAGON QUEST BUILDERS 2 für Nintendo Switch!

The Binding of Isaac: Afterbirth+

Was liegt im Keller versteckt? Unzählige Dungeons voller Action und Gefahren!

Slay the Spire

Stelle ein einzigartiges Kartendeck zusammen, triff auf bizarre Kreaturen und entdecke mächtige Relikte in Slay the Spire!

Stardew Valley

Du hast den Bauernhof deines Großvaters geerbt. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brichst du auf, um ein neues Leben zu beginnen.

DRAGON QUEST® XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition bringt unvergessliche Charaktere und klassisches RPG-Gameplay auf Nintendo Switch.

Football Manager 2020 Touch

Pokémon Schwert & Pokémon Schild

Super Smash Bros. Ultimate

Legendäre Kämpfer und Spielwelten treffen im ultimativen Showdown aufeinander. Dies ist der neueste Titel der Super Smash Bros.-Reihe für Nintendo Switch!

The Elder Scrolls V: Skyrim®

Das epische Fantasy-Spiel von Bethesda Game Studios® und über 200-faches Spiel des Jahres „The Elder Scrolls V: Skyrim®“ erscheint für Nintendo Switch.