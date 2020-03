PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 30. März bis 3. April

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

The Complex

Nach einem verheerenden Biowaffenangriff auf London finden sich zwei Wissenschaftler in einem geschlossenen Labor wieder, in dem Zeit und Sauerstoff knapp werden. In diesem spannenden Science-Fiction-Thriller von Wales Interactive bestimmst Du den Ausgang Deiner Geschichte selbst, indem Du schwere Entscheidungen triffst und Bindungen zu anderen Charakteren eingehst. Durch Veränderung Deines Verhaltens erspielst Du Dir bis zu acht verschiedene Spiel-Ausgänge.

Shaolin vs Wutang

Shaolin vs Wutang ist eine leidenschaftliche Liebeserklärung an das klassische Kung Fu-Kino der 70er und 80er Jahre. In diesem Indie-Titel stellst Du Dich taktisch anspruchsvollen Kämpfen Mann gegen Mann. Authentische Soundeffekte wie aus den Filmklassikern und ein stimmiger lizensierter Soundtrack runden Dein nächstes Kung Fu-Abenteuer ab.

Totally Reliable Delivery Service

Lass den Motor Deines Lieferwagens aufheulen und schnall den Lastengurt an: Jetzt wird ausgeliefert! In dieser chaotisch wuseligen Sandbox-Welt betreibst Du alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden Deinen eigenen Lieferdienst. Dank unberechenbarer Ragdoll-Physik sind Deine geplanten Auslieferungen aber alles andere als alltäglich. Zusätzlich ist die bunte Welt vollgestopft mit jeder Menge Fahrzeuge, Maschinen und Spielzeug, mit denen Deine abgedrehten Aufträge noch absurder werden.

Random Heroes

Die Erde wird von schrecklichen Außerirdischen überfallen! Stoppe die Invasion gemeinsam mit einem bunten Haufen Zufallshelden und schmeiß die Eindringlinge von der Erde. Mit waghalsigen Sprüngen und schnellen Schüssen erkämpfst Du Dir einen Ausweg durch 108 rasante Level und schaltest stufenweise neue Helden frei, jeder von ihnen ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten. Mit gesammeltem Geld upgradest Du Dein Arsenal und stellst den Frieden auf dem Planeten wieder her.

Lost Artifacts: Golden Island

Die Archäologin Claire und ihr Team sind in Schwierigkeiten denn ihr Flugzeug geriet in einen Sturm und stürzte auf einer einsamen Insel im Meer ab. Dort begibst Du Dich auf die Reise in eine unbekannte Wildnis, die vor mystischen Geheimnissen aber auch ungeahnten Gefahren nur so wimmelt. Restauriere die mysteriösen Krieger-Statuen, manage Deine Ressourcen und errichte eine neue Siedlung mit unterschiedlichen Gebäuden, von denen jedes seine eigene Aufgabe erfüllt.

Snakeybus

In diesem rasanten Arcade-Titel steuerst Du einen Bus mit einer absurden Sonderregel: Dein Bus wird immer länger! Denn es gibt nie zu viele Passagiere, nur zu kurze Fahrzeuge. Während Du durch die Straßen von elf Städten navigierst, nimmst Du auf Deinem Weg immer mehr Gäste auf und verlängerst so Deinen Bus. Gib Acht, denn je länger der Bus, desto tückischer wird die Lenkung.

Horror of the Deep

Xbox One X Enhanced – Nachdem Du in einen riesigen, alten Dungeon gefallen bist, hast Du keine Ahnung, welches Schicksal Dich erwartet. Dir bleibt kein anderer Ausweg und so dringst Du immer tiefer in diesen geheimnisvollen Ort vor. Horror of the Deep ist ein packendes Horror-Erlebnis aus der Ego-Perspektive, bei der Erkundung, Atmosphäre und grausame Geheimnisse im Vordergrund stehen. Widerstehe dem Wahnsinn, der in der Tiefe lauert und finde einen Ausweg.

HyperParasite

Als perfider Parasit mit einem gehörigen Hass auf die Menschheit schlüpfst Du in bis zu 60 verschiedene Charaktere, übernimmst die Kontrolle und kämpfst Dich an die Spitze der Nahrungskette. Suchtgefahr garantiert, denn dank prozedural generierter Levels gleicht in diesem Twin Stick-Brawler mit Shooter-Elementen kein Spieldurchlauf dem vorigen.

The Curious Expedition

The Curious Expedition steht ganz im Zeichen der unbändigen Neugier, die die Menschen über Jahrhunderte in die entlegensten Winkel der Erde getrieben hat. Du begibst Dich auf eine Reise rund um den halben Globus voller Schrecken, Gefahren und Wunder. Als Mitglied des Entdecker-Clubs lieferst Du Dir einen Wettlauf mit Deinen Kollegen um die größten Geheimnisse und Artefakte fremder Länder. Behalte Deine Reichtümer für Dich selbst oder steigere Dein Ansehen, indem Du sie dem Museum spendest.

Resident Evil 3

Xbox One X Enhanced – Jill Valentine ist eine der letzten Überlebenden von Raccoon City, der Stadt, in der die mysteriöse Umbrella Corp grausame Experimente durchführte. Navigiere Dich als Jill durch die von Zombies versuchten Straßen von Raccoon City und kämpfe ums Überleben. Dank Capcoms RE Engine erstrahlt die Neuauflage des klassischen Zombie-Horrors von 1999 in neuer Brillianz. Um zu überleben löst Du knifflige Rätsel, stellst Dich im Kampf grausamen Kreaturen und flüchtest vor der mysteriösen Bedrohung Nemesis. Ebenfalls enthalten ist der 1v4 Multiplayer-Titel Resident Evil Resistance, in dem Du Deine eigenen Herausforderungen des Survival-Horrors gestaltest und mit Deinen Mitspielern teilst.