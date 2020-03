Quantum Error: Neuer Ego-Shooter für die Playstation 5

PS4

TeamKill Media, die Entwickler des Survival-Horror-Action-Adventures Kings of Lorn - The Fall of Ebris, haben ihren nächsten Titel angekündigt. Quantum Error, so der Name des Spiels, soll ein Horror-Ego-Shooter werden und für die Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Bis auf den Titel und dass die Unreal-Engine Verwendung finden wird, ist nichts bekannt. Lediglich ein erster Teaser-Trailer wurde veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt. Auch ein geplanter Releasetermin wurde nicht genannt. Sobald wir etwas Neues erfahren, werden wir euch davon berichten.