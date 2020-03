Netflix produziert Actionfilm zu Dragon's Lair mit Ryan Reynolds

PC 360 XOne PS3 PS4 DS PSP iOS MacOS Android

Dragon's Lair ab 14,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquellen: Wikipedia / Steam

Als 1983 der Laserdisc-Arcade-Automat Dragon's Lair von Cinematronics erschien, revolutionierte er in puncto Grafik (von Walt-Disney-Zeichner Don Bluth) und Gameplay (einer der ersten interaktiven Filme) die Spielewelt. Nach diversen Portierungen, zwei Nachfolgern, einem 3D-Adventure, einer 13-teiligen Zeichentrickserie und mehreren Remakes und Remasters soll nun ein Actionfilm auf der Spielvorlage bei Netflix entstehen. Für die Hauptrolle ist der 43-jährige Kanadier Ryan Reynolds im Gespräch, wie der Hollywood Reporter in einer Exklusivmeldung berichtet.

Die Pläne zu einer Verfilmung des spielbaren Fantasy-Zeichentrickfilms existieren bereits seit 2015. Damals präsentierten der Original-Zeichner Don Bluth und sein Kollege Gary Goldman das Konzept zu Dragon's Lair - The Movie auf Kickstarter. Doch die angepeilten 550.000 US-Dollar konnten nicht erreicht werden. Wenig später gelang es den beiden via Indiegogo ausreichend Spender zu überzeugen und mehr als 730.000 US-Dollar zur Realisierung des Projekts beizusteuern. Seither wurde im Stillen an dem Film gearbeitet, jetzt hat sich also Netflix die Produktion gesichert.

Den Drehbuchschreibern wird bei der inhaltlichen Gestaltung wohl viel Spielraum bleiben, denn das Originalspiel bietet keine allzu tiefschürfende Geschichte. Schließlich muss hier lediglich der Ritter Dirk der Wagemutige (die Rolle, die Reynolds übernehmen soll) die schöne Prinzessin Daphne aus der Gewalt des bösen Drachen Singe befreien. Dies läuft im Spiel als eine Aneinanderreihung von Quicktime-Events ab. Ein paar Fantasyfiguren und der Zauberer Mordroc spielen in Dragon's Lair nur Statistenrollen. Ryan Reynolds war schon einmal in einem Netflix-Film zu sehen, dem von Kritikern zerrissenen 6 Underground von Regisseur Michael Bay. Einen Termin für den Dragon's-Lair-Film nannte Netflix noch nicht.