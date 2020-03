Sony: Launchtermin der PS5 trotz Gewinneinbußen nicht gefährdet

andere

In einem Gespräch mit Takashi Mochizuki von Bloomberg hat sich ein Sprecher des japanischen Konzerns Sony unter anderem zur aktuellen finanziellen Lage und speziell zur geplanten Markteinführung der neuen Spielkonsole PlayStation 5 (im PS5-Analysevideo) geäußert. Laut Sony gäbe es keine "bemerkenswerten Auswirkungen" der Covid-19-Pandemie auf den Start der Next-Gen-Konsole zum Ende des Jahres 2020. Obwohl bisher keine Probleme aufgetreten seien, überwache Sony sorgfältig das Risiko von Verzögerungen bei den Produktionsplänen, vor allem in Hinblick auf Europa und den USA.

In Übereinstimmung mit den Maßnahmen der nationalen und lokalen Regierungen hat Sony einen Teil seiner Büros geschlossen, hauptsächlich in Europa und den USA, wo die Mitarbeiter jetzt von zu Hause aus arbeiten würden, so der Sprecher. Darüber hinaus müssten auch Mitarbeiter von Sony in Japan und anderen Regionen Asiens von zu Hause aus arbeiten, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl wichtiger Mitarbeiter in den Zentralen.

Andere Bereiche des Unternehmens würden aber durchaus unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden, beispielsweise beeinflusse die Pandemie den prognostizierten Gewinn. Es sei mit Gewinneinbußen von circa 370 Millionen US-Dollar zu rechnen. Es sei auch möglich, dass sich kommende First- und Third-Party-Spiele für die PS4 verzögern. Betroffen seien vor allem physische Versionen und Sammlereditionen von beispielsweise Resident Evil 3 von Capcom oder Final Fantasy 7 Remake (zur Preview+) von Square Enix. Digitale Versionen seien aber davon nicht betroffen, auch wenn Sony die Download-Geschwindigkeiten des PlayStation-Networks in Europa und USA gedrosselt hätte um die Zuverlässigkeit der Netze zu gewährleisten.

Somit scheint für Sony das Startfenster der PS5 eine Priorität darzustellen, schliesslich kommt Konkurrent Microsoft ebenfalls mit der neuen Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt. Die Amerikaner haben bislang auch keinerlei Auswirkungen der Krise auf den Launchtermin ihrer Konsole gemeldet.