Teaser Die zweite Woche Homeoffice, der zweite Fernsprech-Podcast, um euer Wochenende einzuläuten. Wir diskutieren Nominierungen, Letsplays, Half-Life und verraten euch unsere Ausgangsbeschränkungs-Pläne.

Bei so manch einem könnte die Ausgangsbeschränkung schwere Spuren hinterlassen, nicht so bei uns. Wir bieten euch gewohnt feine Unterhaltung und diskutieren auch an diesem Freitag die wichtigsten Themen der Woche. So geht es um die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis, verraten unsere Favoriten aus der Mini-Nintendo-Direct und sagen euch natürlich auch, was wir am zweiten Lockdown-Wochenende so vorhaben. Und natürlich wird eine gewisse Spielereihe, die diese Woche nach einiger Zeit mit einem neuen Teil bedacht wurde, auch von uns besprochen. Alle Themen im Überblick: