CD Projekt spendet 880.000 Euro für Kampf gegen Covid-19 in Polen

Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben zur Zeit so gut wie alle Länder der Welt mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Das gilt besonders für Europa. Auch in Polen ist das nicht anders, vor allem der direkte Kampf gegen das Virus mit Hilfe medizinischer Ausstattung gestaltet sich oft schwierig. Der bekannte polnische Spieleentwickler CD Projekt (The Witcher 3, Cyberpunk 2077) hat in diesen schwierigen Zeiten eine größere Summe von vier Millionen Złoty (PLN), umgerechnet circa 884.000 Euro an die gemeinnützige Stiftung Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) gespendet um die Herstellung, den Ankauf, Transport und die Verteilung medizinischer Ausrüstung für den Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus in Polen zu unterstützen.

Marcin Iwinski, CEO von CD Projekt ist mit einer kurzen Botschaft auf der Plattform Linkedin auf die Spende eingegangen und nahm folgendermaßen Stellung: