Diese Woche beginnen die Lesetipps erstmal mit einer Veränderung. Aus mehreren Gründen wird es die Lesetipps fürs Wochenende bis auf weiteres nur noch alle 14 Tage geben. Allen voran aus Zeitmangel bei Q-Bert und mir aber auch, weil Corona sich überall in den Fokus rückt und der Output an Lesenswertem leider deutlich zurückgegangen ist. Nun zu den erfreulicheren Dingen, nämlich der heutigen Ausgabe: Ein Interview einer Narrative Designerin von Remedy zu Control beschäftigt sich mit vielen Themen, teilweise auch abseits des Spiels. Gibt es den Konsolenkrieg und wenn ja um was geht es? Was hat es mit der Gewaltenteilung in Videospielen auf sich, ist der PC tot und warum beschäftigen wir uns mit Grinding.



Interview – Brooke Maggs, Narrative Designer, Remedy for Control

gain-magazin.de vom 26.03.2020, von Alessandro

Diese Woche hat sich ein Interview in englisch in die Lesetipps geschlichen. Wer der Sprache mächtig ist, oder mit einem Übersetzer seiner Wahl sich versuchen will, dem sei dieses Interview ans Herz gelegt. Die Narrative Designerin Brooke Maggs von Remedy geht auf diverse Fragen ein. Angefangen von was die Inspiration hinter Control war bis zu Crunch-Zeiten werden viele Bereiche abgedeckt:

"Remedy has a proven track record of games which are more or less influenced by paranormal or supernatural elements. I think there is a bit of Twink Peaks in it, but I see also influences from the books »House of Leaves« by Mark Z. Danielewski and »Slade House« by David Mitchell. Surely you must also dig the collaborative efforts of the »SCP Foundation« as well. Is that so and if so how and in which ways did all of these elements influence »Control«? Which other paranormal influenced media inspired you?

We were inspired by »Twin Peaks«, »X-Files« and »House of Leaves« for the unsettling otherworldliness in their stories and worlds which are grounded in the mundane and the modern. They don’t over explain their narratives, they let their strange worlds gather under their audiences’ skins. They raise questions and don’t always answer them. We were inspired by that kind of mysterious storytelling."

Die Abwärtskompatibilität entfacht den Konsolenkrieg 2020

gamers-palace.de vom 21.03.2020, von Manuel Eichhorn

Gibt es einen Konsolenkrieg? Glaubt man Manuel Eichhorn, dann ja. Thema sei nicht einmal die blanke Leistung, sondern die Abwärtskompatibilität: "Ja, es ist eine Tatsache, es gibt ihn – den “console war”. In diesem Jahr wird er wieder geführt, da können auch Corona und Co. nichts dran ändern. Microsoft und Sony stehen erneut im Ring und buhlen um die Gunst der Käufer – ihre beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X sind die Soldaten auf dem Feld, die gegeneinander antreten. Das zentrale Thema Preis ist noch ungelöst, doch Sony hat die erste Schlacht in dieser Woche (vielleicht unbewusst) in Gang gesetzt.

Vielleicht hat Mark Cerny nicht die beste Formulierung gewählt, als er sagte, dass die 100 meistgespielten PS4 Spiele zum Launch auf der PS5 laufen werden – es klang so, als ob die Abwärtskompatibilität der PS5 nur so halbherzig umgesetzt worden sei. Tatsächlich ist sie das in gewisser Weise, oder anders gesagt: Microsoft nimmt mit der Xbox das Thema sehr viel ernster als Sony. Und genau deshalb sind die Fans schon in der Diskussion miteinander."



„Judge, Jury and Executioner“ – Vom Ende der Gewaltenteilung im Computerspiel

spielkult.hypotheses.org vom 06.03.2020, von Eugen Pfister

Hat sich jemand mal darüber Gedanken gemacht dass man in vielen Spielen alle drei klassische Gewalten innehat? Hebelt man damit die Gewaltenteilung aus und was bedeutet das? Dieser und mehr Fragen geht Eugen Pfister nach: "Wenn Legislative, Jurisdiktion und Exekutive erst einmal in einer Hand vereint wären, so lehrte man es uns in der Schule, bedeutete das nichts Gutes. Genau das geschieht aber in der Mehrheit unserer Action- und Rollenspiele: Wir müssen entscheiden was mit den Bösewichten zu geschehen hat (Jurisdiktion), dafür sorgen, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht (Exekutive) und manchmal müssen wir zu allem Überfluß entscheiden was überhaupt gut und was böse ist (Legislative).

Sind erst Parlament, Regierung und Gerichtsbarkeit in einer Hand, ist die Demokratie auch schon verloren. Wir haben zwar vielleicht nicht alle unseren Montesquieu gelesen, dafür aber in der Schule (einigermaßen) aufgepasst: Gewaltenteilung ist wichtig. Argwöhnisch beobachteten wir deshalb 2017 wie die polnische Regierungspartei PiS über Nacht zehn Richter verhaften ließ. Ähnlich viel Sorge machte uns auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, als 2019 ein neu geschaffener Oberster Verwaltungsgerichtshof direkt der Regierung unterstellt werden sollte. Umso bemerkenswerter ist es also, dass wir immer dann kein Problem damit haben, die drei Gewalten in einer Hand zu vereinen solange es unsere eigene Hand ist, die den Controller hält. Wenn wir gerade mal wieder die Welt, vor Ökoterroristen, Despoten, Crimelords und Zombie-Kingpins retten, ist da einfach keine Zeit für solche Spassetten wie Anhörung, Gerichtsverfahren, Schöffen- oder gar Geschworenenberatung. Ganz zu Schweigen vom Instanzenweg."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Anatol Locker spielt ohne PC: "Tschüss, Spiele-PC!"

gamersglobal.de vom 14.03.2012, von Anatol Locker

Der Spiele-PC wurde schon oft als sterbend betrachtet. Gerade jetzt, nachdem die neue Konsolengeneration Hardwaretechnisch zumindest grob angekündigt wurde, könnte es doch spannend sein sich die Gedanken über den "baldigen Tod" des Spiele-PCs anzusehen. Zudem stellt sich die Frage, ob Anatol Locker recht hatte, dass nach drei Jahren der PC als Spieleplattform an Bedeutung verloren hat: "Zugegeben: Was nun folgt, klingt dreist. Aber ich behaupte, dass der Gaming-PC in den nächsten drei Jahren massiv an Bedeutung verlieren wird. Wenn er nicht gar zu einem der unwichtigsten Spielesysteme wird, knapp vor der PSP. Meine Argumentation geht so: Jeder hatte einen ersten PC. Meiner stand in der Happy-Computer-Redaktion. Das Ding war für Normalverdiener unerschwinglich: Ein 2000-Mark-IBM-PC mit einer Tastatur, die so mechanisch klang, als würde man ein MG abfeuern. Zwei klackernde 5¼-Zoll-Laufwerke, eines für MS-DOS 3.2, das andere für die Datendiskette. Zum Spielen war das Teil ungeeignet, allein die Farbpalette der CGA-Grafikkarte löste massiven Brechreiz aus. Sound: Fehlanzeige. Wenigstens tippen konnte man damit, das ging. Mit Ohrenschützern.

Mit der VGA-Grafikkarte und ihren 256 Farben (welch Wohltat für die Augen!) kamen die ersten LucasArts-Adventures – damit war der Damm gebrochen. Es begann eine lange, schöne, reichhaltige PC-Spiele-Zeit. Ich habe in 20 Jahren sicher mehr Zeit vor Spiele-PCs verbracht als vor jedem anderen System. Die Ultima-Serie, Duke Nukem, Doom, Quake, Descent, System Shock, Age of Empires, Diablo, Die Sims, Knights of the Old Republic, Call of Duty, Half-Life, die GTA-Serie, Morrowind, World of Warcraft – alles PC-Spiele, die ich nicht missen möchte. Ganz großes Kino."

Fundstück: Die heile Arbeitswelt des Grinds

ludokultur.de vom 09.07.2019, von Fabian Fischer

In Zeiten der Heim- und Kurzarbeit suchen viele noch mehr Zuflucht in Videospielen. Dass sie dort teilweise richtig gehend arbeiten, ist ihnen oft nicht bewusst. Fabian Fischer macht sich umfassend Gedanken zu diesem Thema: "Viele Videospiele enthalten Elemente von Fleißarbeit. Manche werden davon jedoch regelrecht dominiert. Wenn der berüchtigte “Grind” übernimmt, geht es nicht mehr um Kompetenz und Spielverständnis, sondern schlicht die investierte Lebenszeit. Einige Titel sind mit dieser Philosophie sehr erfolgreich. Doch warum eigentlich? Schließlich werden zu Themen wie Grind, Quests, Loot, XP oder Achievements regelmäßig auch äußerst kritische Stimmen laut.[...] Ist der Grind, trotz solch vernichtender Urteile, Millionen von Spielern schlicht egal? Eron Rauch geht mit seiner Theorie der “Workification” noch einen Schritt weiter und sieht in diesen spielerischen Mechanismen ein Spiegelbild der herrschenden Zustände der Leistungsgesellschaft. Wir spielen also nach, was wir aus unserem Alltag bereits kennen.

Das Wirkungsvolle und zugleich Perfide dabei: Es handelt sich um ein ziemlich verzerrtes Abbild. Eine Idealisierung der in der Regel alles andere als idealen realweltlichen Zustände. Mach deinen Job und du bekommst deine Belohnung sowie ausgiebige Wertschätzung deiner Kompetenz – garantiert, solange und so oft du willst!"

Im Video:

Diesmal auf Empfehlung von Admiral Anger wird im Video die Musik von Ori and the Will of the Wisps erklärt. Der Macher des Videos, Marti Fischer ist unter anderem für seine Max-Raabe-Imitation von "Chabos wissen wer der Babo ist" und dem "Bongo Boulevard" bei funk bekannt.

