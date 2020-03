Gordian Quest: Deckbuilder-Taktik-RPG für PC im Early Access erhältlich

PC

Das Entwicklerstudio Mixed Realms ist kürzlich auf Steam mit Gordian Quest in den Early Access gestartet. Der in ästethischer Comic-Grafik gehaltene spielerische Mix aus Deckbuilder, rundenbasiertem Kampf, strategischen Entscheidungen und Party-Management mitsamt RPG-Anteilen wirft euch in ein Szenario, in dem ihr mal wieder zur Rettung der Welt in den Kampf gegen erzürnte Götter zieht. Die Entwickler legen besonderes Augenmerk auf zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt den Titel also wie ein Roguelite spielen, so dass beispielsweise gefallene Charaktere nach einer verlorenen Schlacht nicht das Spielende bedeuten und wiederbelebt werden können. Sucht ihr nach einer Herausforderung, dann wählt den schweren Modus (mit Permadeath), so dass sich der Anspruch in Richtung eines Roguelike à la Darkest Dungeon verschiebt.

Die aktuelle Early-Access-Version von Gordian Quest enthält momentan den ersten Akt von insgesamt vier, welcher in der Welt-Region von Westmire stattfindet, ein komplett spielbares Abenteuer enthält und euch derzeit Zugriff auf sechs unterschiedliche Helden-Charaktere (die jeweils über ein eigenes, ausbaubares Skill-Set verfügen) für eure Party gibt. Vom zentralen Hub-Level und aufrüstbarer Basis namens "The Garrison", in dem ihr eure Mitstreiter anheuern oder verarzten sowie Waffen und Rüstungen kaufen beziehungsweise aufrüsten könnt, startet ihr euer gefährliches und prozedural erstelltes Abenteuer.

Trefft ihr auf der handgezeichneten Regionskarte auf diverse Monster(-Gruppen), stellt ihr euch ihnen in taktischen, rundenbasierten Gefechten, die ihr mittels eines spezifischen Karten-Decks für jeden der Charaktere, ähnlich wie bei Slay the Spire, ausspielt. Den Unterschied macht, dass ihr bei Gordian Quest natürlich nicht alleine auf dem (in drei Reihen und zwei Seiten aufgeteilten) Schlachtfeld kämpft, sondern mit bis zu drei Helden, was gänzlich neue Taktiken und Synergien ermöglichen soll. Neutrale Begegnungen mit NPCs und weitere Reise-Ereignisse geben euch diverse Entscheidungsmöglichkeiten in die Hand. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, zeigt euch der unter den Newszeilen eingebettete Trailer, weitere grafische Eindrücke könnt ihr unserer Screenshot-Galerie zum Spiel entnehmen.

Die finale Version von Gordian Quest soll nach dem Abschluss der Early-Access-Phase, die laut Angabe des Studios ungefähr ein Jahr andauern soll, weitere drei Akte enthalten, die euch jeweils vor besondere Herausforderungen stellen sollen und noch mehr Gegenden, Monster, neue Mitstreiter und weitere Karten sowie Ausrüstungsgegenstände bereithalten werden. Gordian Quest ist für PC ab sofort auf Steam rabattiert zum Preis von 15,11 Euro erhältlich, ab dem 4. April wird es regulär 16,79 Euro kosten.