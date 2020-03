In unserem Noten-Vergleich zu Half-Life Alyx führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Half-Life Alyx

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 90

v. 100 Während der mitreißenden Story fühlt sich über 15 Stunden so vieles so gut, intuitiv und „richtig“ an - von der beeindruckenden Inszenierung mit seiner bombastischen Kulisse über den inspirierenden Einsatz der Bewegungssteuerung bis hin zu spannenden Kämpfen und vielen gelungenen 3D-Puzzles.

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 92

v. 100 Half-Life: Alyx definiert Erleben neu. Bedauerlicherweise aber nur in VR. Und dann wieder zum Glück nur in VR, denn was Valve da liefert, ist genau das, auf das VR-Fans seit Jahren hoffen: ein System Seller, der Virtual Reality auch für Menschen interessant machen dürfte, die bisher keinerlei Lust darauf hatten.

GIGA - Nicht getestet*

PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Viele der Makel, die ich an Half-Life: Alyx sehe, werden durch den VR-Faktor ausgeglichen, aber eben nicht alle. Die Schießereien machen Spaß, sie sind aber nur ein Teil des Gesamtpakets. In Sachen Storytelling ist Valve zwar nach wie vor ein Meister seines Metiers, was mich gemeinsam mit einigen wirklich sehr kreativen Momenten bei der Stange hielt.

Spieletipps - Nicht getestet*