Schnäppchen KW 13/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps [Upd.]

PC iOS Android

Update 28. März 2020: Wir haben ein paar neue Titel ergänzt. Monument Valley 2 ist nun auch für iOS kostenlos verfügbar. Das Angebot für Child of Light gilt nur noch bis heute 14 Uhr.

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuelle gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt. Zu den Highlights zählen diesmal der Zombie-Koop-Shooter World War Z (PC), der märchenhafte Mix von Plattformer mit JRPG-Rundenkämpfen Child of Light (PC, GG-Test mit Note 8.5), der mobile Tomb-Raider-Puzzleableger Lara Croft GO (iOS, Android, App der Woche) sowie das Rätselspiel Monument Valley 2 (iOS, Android), das sich durch sein Leveldesign mit optischen Täuschungen auszeichnet.

Außerdem verweisen wir an dieser Stelle auf unsere News, in der ihr eine Auflistung diverser Titel wie Ghost Recon - Breakpoint (PC, PS4, Xbox One) und Monster Hunter - World (PS4) findet, die ihr an diesem Wochenende kostenlos probespielen könnt.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl von den interessantesten Gratistiteln zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet.

PC, PS4, Xbox One

Spiele-Apps

Cat Quest : iOS

: iOS Grüffelo : iOS

: iOS Holy Potatoes! A Spy Story?! : iOS

: iOS Holy Potatoes! A Weapon Shop?! : iOS

: iOS Holy Potatoes! We're in Space?! : iOS

: iOS Lara Croft GO : iOS / Android

: iOS / Android Monument Valley 2: iOS / Android

iOS / Android Simulacra : iOS

: iOS Starsceptre: iOS

Falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.