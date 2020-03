Sin Slayers: Taktik-RPG als "Enhanced Edition" für Switch erschienen

Switch

Der Entwickler goonswarm und Publisher Black Tower Entertainment haben heute die "Enhanced Edition" ihres Taktik-RPG-Titels Sin Slayers für Nintendos Hybrid-Konsole Switch veröffentlicht. Den bereits letzte Woche präsentierten Release-Trailer zur Switch-Version haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf verlinkt, mittels des knapp einminütigen Videos erhaltet ihr einen kleinen Einblick zum optischen Stil und dem grundlegenden Gameplay des Spiels.

In dem in Pixel-Comic-Grafik gehaltenen Indie-Titel übernehmt ihr das Kommando über eine Gruppe von Helden, die sich dem Kampf gegen das sich im Fantasy-Reich ausbreitende Böse in Form der "Lords of Sins" anschließen. Neben zahlreichen, rundenweise ablaufenden Scharmützeln erwartet euch in der Kampagne auch so manche Entscheidung, die mitunter Auswirkung auf den weiteren Verlauf eures mit Roguelike-Elementen angereicherten Abenteuers hat. Je nachdem, wie sünden- oder ehrenhaft ihr euch beispielweise in den Gefechten und Begegnungen verhaltet, soll das maßgeblich Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels nehmen. Die Enhanced Edition für die Switch bietet euch, neben dem optionalen Handheld-Modus und einem überarbeiteten Interface, alle zusätzlichen Updates, die auch für PC, MacOS und Linux erschienen sind, darunter das Snow-Peak-Update, mit dem neue Helden, Monster und Waffen ihren Einzug ins Spiel halten.

Sin Slayers - Enhanced Edition ist ab sofort im Nintendo eShop nur noch bis Mitternacht zum rabattierten Preis von 15,99 Euro als digitaler Download erhältlich. Ab dem 27. März wird das Spiel dann regulär 19,99 Euro kosten.