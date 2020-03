Epic Games Store: World War Z, Figment und Tormentor X Punisher gratis

PC XOne PS4

Bereits in der letzten Woche informierten wir euch darüber, dass im Epic Games Store seit dem gestrigen Donnerstag das Action-Adventure Figment und der Top Down-Shooter Tormentor X Punisher gratis zum Download angeboten werden. Hinzu kommt noch der kooperative Shooter World War Z, in dem ihr euch durch große Horden von Zombies kämpfen müsst.

Auch nächste Woche gibt es bei Epic Spiele umsonst. In dem Adventure Gone Home (im Test, Note: 6.5) geht es geruhsamer zu als bei den Titeln dieser Woche. In dem Action-Adventure Hob von den Torchlight-Entwicklern Runic Games werden hingegen wieder eure Reflexe gefordert.