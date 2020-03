Epic Games wird Publisher von Remedy Entertainment und Playdead

Control ab 39,00 € bei Amazon.de kaufen.

Epic Games hat am heutigen Nachmittag eine neue plattformübergreifende Publishing-Initiative bekannt gegeben. Die nächsten Titel der drei Entwickler Remedy Entertainment (Control), Playdead (Inside, Limbo) und gen DESIGN (The Last Guardian) werden unter dem Label von Epic Games entwickelt und veröffentlicht. Dabei sollen die Hersteller laut Publishing-Leiter Hector Sanchez „vollständige Gestaltungsfreiheit haben, während Epic sich um die Projektfinanzierung und Dienstleistungen kümmert“. Und Epic-CEO Tim Sweeney ergänzt: „Wir entwickeln ein Publishing-Modell, das wir uns bei der Zusammenarbeit mit Publishern immer gewünscht haben.“

Das Publishing-Modell basiert auf den folgenden drei Grundsäulen:

Vollständige Gestaltungsfreiheit und Eigentümerschaft. Die Entwickler sind die alleinigen Inhaber des gesamten geistigen Eigentums und haben vollständige Gestaltungsfreiheit.

Voll finanzierte Projekte. Epic Games Publishing trägt bis zu 100 Prozent der Entwicklungskosten, von Entwicklergehältern bis zu Markteinführungskosten (wie Qualitätssicherung, Lokalisierung und Vermarktung), und die gesamten Publishing-Kosten.

50:50-Gewinnbeteiligung. Die Entwickler erhalten eine faire Gewinnbeteiligung für ihre Arbeit – sobald sich die Kosten amortisiert haben, werden sie an sämtlichen Gewinnen zu mindestens 50 Prozent beteiligt.

Welches die ersten Spiele dieser „innovativsten und talentiertesten Studios der Branche“ sein werden, soll in naher Zukunft bekannt gegeben werden.